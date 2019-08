Sportler greifen zur Farbe

Viernheim.Der TSV Amicitia hat zwei eigene „Freiwilligentage“ organisiert und dabei das Sportgelände an der Lorscher Straße sowie das Waldstadion auf Vordermann gebracht. Mehr als 100 Helfer waren dabei im Einsatz. Vor einem Jahr hatte der Verein schon einmal in Eigenregie alle Arbeiten erledigt, die im Tagesbetrieb oft zu kurz kommen. Auch diesmal war vor allem Unkrautjäten angesagt, über die Sommermonate hatte sich das Grün auf beiden Anlagen breitgemacht.

Im Waldstadion schnappten sich Fußballer, Triathleten, Leichtathleten, die Eltern und andere Helfer die Rechen, Harken, Eimer, Schubkarren und schnitten das Unkraut an den zugewachsenen Rängen zurück oder räumten die Wege frei. Knapp 20 Kubikmeter Grünschnitt landeten so im Container. An der Lorscher Straße herrschte ebenso Hochbetrieb. Die Fußballerinnen und ihre Trainer sowie einige Eltern hatten gleich mehrere „Baustellen“: Rund um den kleinen Rasenplatz wurde das Unkraut gezupft, da waren auch die jüngsten Kickerinnen mit dabei.

Vereinsvorsitzender begeistert

Die älteren Spielerinnen verpassten der Bande einen neuen Anstrich, jetzt erstrahlt die Gegengerade in sattem Blau. Im „Glaspalast“ wurden die Fenster geputzt, die Kühl- und Gefrierschränke ausgewaschen und die Materialschränke neu eingeräumt. Zusammen mit Helfern aus der Turnabteilung befreiten die Fußballerinnen auch das restliche Außengelände von allem, was im Vereinsalltag nicht mehr zu gebrauchen ist.

Vereinsvorsitzender Peter Hoffmann zeigte sich begeistert über das große Engagement: „Das ist einfach unglaublich“, freute er sich über den Einsatz der Vereinsmitglieder. Der Vereinsvorstand kümmerte sich um die Verpflegung der Freiwilligen, versorgte die eifrigen Helfer mit Speisen und kalten Getränken. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.08.2019