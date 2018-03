Sportler lassen 2017 Revue passieren

Anzeige

Bei den vielen Einzelleistungen und Turnier-Medaillen freuten sich die Mitglieder über die Platzierungen der Sportler bei den Deutschen Meisterschaften und spendeten den ebenfalls anwesenden Sportlern nach einmal Beifall. Matthias Schmidt belegte den dritten Platz bei den Junioren. Für ihren Heimatverein gestartet waren Pascal Hilkert (Platz drei Junioren, Platz zwei Männer) sowie Mikro Hilkert (Platz drei Junioren.

Nach dem erfreulichen Bericht von Regina Schneider, Vorstand Kassenwesen, wurde der gesamte Vorstand entlastet. Der Antrag zur Anpassung der Mitgliedsbeiträge ab 2019 wurde nach kurzer Aussprache einstimmig angenommen.

Am Ende der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung gaben Peter Beringer und Sascha Niebler noch einige Ausblicke für das Jahr 2018 und was den Verein noch so erwarte. Zum Beispiel steht der Auftritt des Schlappschnuut Theater am Samstag, 28. April, im Bürgerhaus an, bei dem der SRC zum ersten Mal als Veranstalter auftritt. red

