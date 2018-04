Sportler weichen Stadtfest aus

Anzeige

Viernheim.Es dauert nur noch etwas mehr als eine Woche, dann steigt in Viernheim der 21. Citylauf. Das Familienlauffest geht am Samstag, 28. April, über die Bühne. So drehen die Schüler, die Jugendlichen, die Hobbysportler und die ambitionierten Läufer sechs Wochen früher als sonst ihre Runden in der Innenstadt. „Unser angestammter Termin am zweiten Juni-Samstag ist in diesem Jahr mit dem 4nheimer Stadtfest belegt“, erklärt Sascha Niebler vom Kommunalen Freizeit- und Sportbüro die Verschiebung.

Zudem gebe im Juni mehrere Konkurrenzveranstaltungen in der Region, so dass der Alternativtermin in Abstimmung mit den Ausrichtern des Drei-Länder-Laufcups, in den April verlegt hat.

Streckenführung wie 2016

Nach dem Abschluss der Bauarbeiten auf dem Apostelplatz wird der Start- und Zielbereich wieder vor das Rathaus gelegt. Im vergangenen Jahr war man auf den Rovigoplatz in der Schulstraße ausgewichen. Dementsprechend sind auch die Strecken wieder anders. „Wir haben die gleichen Strecken wie schon 2016“, weist Sascha Niebler auf die beiden Kurse hin. Die kleine Strecke für die Schüler- und Jugendläufe (800 Meter) beginnt auf dem Apostelplatz. Von der Lampertheimer Straße aus biegen die Läufer nach links in die Seegartenstraße und dann links in die Molitorstraße ein. Sie biegen dann ab in die Rathausstraße und mit einer letzten Linkskurve zum Ziel. Die längere Strecke über 2500 Meter beginnt ebenfalls vor dem Rathaus. Über die Ketteler- und die Lampertheimer Straße machen die Läufer einen Schlenker in die Goethe-, Alexander-, und Römergartenstraße. Zurück auf der Lampertheimer Straße biegen die Sportler scharf links ab in die Karl-Marx-Straße und laufen nach rechts in die Wilhelm-Leuschner-Straße.