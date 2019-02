Sportlerinnen testen ihre Form

Viernheim.Vier Leichtathletinnen des TSV Amicitia Viernheim haben die offenen Kreishallenmeisterschaften in Frankfurt genutzt, um ihre aktuelle Form zu testen. Annika Leineweber startete zudem bei den Langstreckenmeisterschaften des Rhein-Neckar-Kreises auf der 3000-Meter-Strecke.

In der Frankfurter Leichtathletikhalle startete Nadine Gutperle über die 60 Meter der Frauen. Im Vorlauf blieb sie mit einer Zeit von 8,34 Sekunden nur knapp über ihrer Bestleistung. Das reichte dennoch, um sich als Vierte für das Finale zu qualifizieren. In diesem konnte Gutperle sich nicht weiter verbessern. In 8,46 Sekunden sprintete sie auf den fünften Platz.

Probleme mit dem Oberschenkel

In der weiblichen Jugend U20 lief Katharina Stumpf das erste Mal die kurze Sprintstrecke. Aufgrund von Oberschenkelproblemen konnte sie nicht ihre volle Leistung zeigen. Trotzdem kam Stumpf in 8,72 Sekunden auf einen guten vierten Platz. Auch im anschließenden Weitsprung hatte die 18-jährige Stumpf weiter Probleme. Dennoch konnte sie ihre Bestleistung bereits im ersten von sechs Durchgängen um mehr als 20 Zentimeter steigern. 4,49 Meter bedeuteten auch im Weitsprung Rang vier. Die guten Leistungen trotz des Handicaps beweisen, wie viel Potenzial die junge Viernheimerin hat.

Ebenfalls in der weiblichen Jugend U20 startete Jasmin Becht im Kugelstoßen. Es war erst ihr zweiter Wettkampf mit der vier Kilogramm schweren Kugel. Umso erstaunlicher ist es, dass sie ihre bisherige Bestweite um gleich 30 Zentimeter steigern konnte. Mit den gestoßenen 8,65 Metern sicherte sich Becht zudem den Tagessieg.

Christina Müller ging als einzige Viernheimerin in der weiblichen Jugend U18 an den Start. Direkt im Vorlauf über 60 Meter verbesserte sie ihre Bestzeit auf 8,84 Sekunden. Damit qualifizierte sie sich souverän für das B-Finale. Wie Nadine Gutperle konnte sich auch die 16-jährige Müller nicht noch einmal verbessern. 8,93 Sekunden reichten im Gesamtergebnis für den 14. Platz. Für Müller stand an diesem Tag noch eine Premiere an. Sie sprintete die Hallenrunde in 28,62 Sekunden und konnte mit dieser Leistung sogar ihren Vorlauf gewinnen. Insgesamt kam sie auf Rang 8. In Zukunft sollen die 200 Meter öfter auf dem Wettkampfprogramm der Viernheimerin stehen.

Trainer Roland Münchenbach war mit den Leistungen seiner Athletinnen insgesamt sehr zufrieden. Ihm war es in erster Linie wichtig, am Ende der Hallensaison zu sehen, wie das Training bei seinen Schützlingen angeschlagen hat. Langstreckenass Annika Leineweber startete am selben Tag bei den Rhein-Neckar-Kreis-Langstreckenmeisterschaften in Neckargemünd außer Wertung.

Sie nutzte die Titelkämpfe, um einen Trainingslauf über 3000 Meter zu absolvieren. In 11:01,22 Minuten lief Leineweber der Konkurrenz davon. Die anderen Starterinnen hatten mehr als 50 Sekunden Rückstand. Das gute Ergebnis zeigt, dass auch bei Leineweber das harte Training im Winter angeschlagen hat. Im Sommer will sie dann ihre Bestzeit von 10:41,20 Minuten angreifen.

