Sportliche Narren tanzen in der Manege

Viernheim.Das junge Mädchen träumt von einer Karriere, sehnt sich nach dem Auftritt in der Manege. Und am Ende tanzt sie tatsächlich in einem bunt glitzernden Frack bei der großen Show mit. Mit der tänzerischen Interpretation von „Greatest Showman“ reißen die Caro-Dancers die Narren in der TSV-Halle von den Sitzen. Die Tanzgruppe der Handballer setzt traditionell den Schlusspunkt bei der Handballerfastnacht.

Zwischen Raubkatzen und ulkigen Clowns treten im Showzirkus auch begnadete Tänzer auf. Der Zirkusdirektor (Marco Braun) holt bei diesem Auftritt eine junge Dame (Jessica Hoffmann) aus dem Publikum in die Manege. Und da ist es um die Frau geschehen, sie will auch so tanzen. Nachts erscheint ihr nicht nur der Zirkusdirektor im Traum – toll, wie die „Caros“ sogar das Bett in die Choreografie eingebaut haben.

Der Traum wird Wirklichkeit: Sie geht zum Vortanzen und hält sich an die Ratschläge alter Showhasen. Während im Zirkus die Raubtiere dressiert werden und Clowns sowie Seiltänzerinnen üben, bekommt die junge Tänzerin tatsächlich ihr Outfit für den Auftritt. Im Glitzerfrack tanzt sie das große Finale an der Seite des Direktors. Es ist wieder beeindruckend, was Caroline Föhr mit den Tänzern der Handballabteilung einstudiert hat, ein grandioses Finale der mehrstündigen Show.

Sträuße schwingen die Beine

In der Manege des „Zirkus Handballi“ begrüßen die Direktoren Ralf Schaal und Jaqueline Oehlschläger aber nicht nur die „Caros“, sondern auch tanzende Sträuße, tanzende Elefanten, tanzende Bauarbeiter oder tanzende Schuljungen. Die „Aktiven Alten Damen“ haben Vögel dabei, die man nur im Schwarzlicht sieht. Die Sträuße singen und tanzen, strecken die Hälse und schwingen die Beine.

Die „Pink Pants“, ursprünglich die zweite Herrenmannschaft, haben statt Hosen pinkfarbene Westen an und passende Helme auf. Als Bauarbeiter zeigen sie einmal mehr eine Gruppenchoreografie mit Hebefiguren – diesmal wird nicht gerade der schmächtigste Tänzer in die Luft gestemmt. Die „Tzatzikis“ kommen als Buben in Schuluniform und müssen offensichtlich dringend auf die Toilette. Und in der Warteschlange „zertanzen“ sie mit einem irischen Stepptanz das dringende Bedürfnis. Klar, dass da gleich mehrere Zugaben folgen.

Die erste Damenmannschaft bringt die Tiere in die Manege. „Sandy-Mandy“ (Julia Fischer) schwingt mit Elefanten, Gorillas, Löwen oder Eisbären die Hüften. Da sind nicht nur die Spielerinnen im Plüschkostüm „voll außer dem Atem“.

Das Badenliga-Team der Männer sorgt für die Zirkusmusik: Sechs Spieler stellen sich hinter zwei „Klavieren“ auf. Einer nach dem anderen lässt die Hosen und Unterhosen runter und hebt die Hände hinter den Kopf. Und trotzdem kriegen sie es hin, die Tasten zu betätigen – womit, bleibt der Fantasie des Publikums überlassen. Die Narren kriegen sich bei dem Wettstreit fast nicht mehr ein, vor allem, als auch Trainer Christian Müller bei der Zugabe mitmacht.

Waltraud und Mariechen sind diesmal als Steuerfahnderinnen unterwegs. „Die Stadt braucht Geld, das neue Rathaus wird ein Passivhaus“, erklärt Mariechen (Wolfgang Koob), und Waltraud (Andreas Häfele) erwidert: „Was, da sitzen doch schon genug Passive.“

Wie in ehelichen Betten abends über Männer und Frauen gelästert wird, führen Alina Koob und Jochen Hinz vor. „Mein Chef hat so mit mir rumgemotzt, dass ich aus Gewohnheit ,Ja, Schatz’ gesagt hab’“, erzählt der Mann, und macht seinen IQ-Test weiter. Seine bessere Hälfte gibt ihm die passende Antwort: „Wenn du ein dreistelliges Ergebnis willst, stell’ dich auf die Waage.“

Die „Alten Damen“ der Handballabteilung singen eine Parodie von Sarah Connors Hit „Vincent“: „Schatzi, ich kann nicht mehr atmen, ich glaub’ ich hab’ Fieber, ich glaube, ich sterbe“, singen die kranken, leidenden Männer. „Nein, mein Mann, das wirst du nicht, es ist nur Schnupfen“, kontern die Frauen.

Eine gesangliche „Weltpremiere“ feiern die Viernheimer Handballer auch noch. Sie haben nämlich ihren eigenen Chor gegründet. Die „Handball-Spatzen“ haben ihren ersten offiziellen Auftritt bei der Fastnacht. „Die können keinen Takt halten und treffen die Töne nicht“, baut „Dirigent“ Peter Hoffmann gleich vor. Dafür haben die Herren mächtig Spaß, wenn sie über die zurzeit gesperrte Rudolf-Harbig-Halle singen: „Wo ist das Hallendach, wer hat das Hallendach geklaut?“ und „Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Halle nicht.“

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/viernheim

© Südhessen Morgen, Montag, 17.02.2020