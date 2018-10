Sportliche Senioren singen eifrig mit

Viernheim.. Eine beliebte Veranstaltung des Turngaus Bergstraße ist der „Bunte Nachmittag der älteren Turner“. Die Turnsenioren der Region sind dabei zu einer gemütlichen Nachmittagsveranstaltung eingeladen, bei Kaffee und Kuchen und einem unterhaltsamen Rahmenprogramm verbringen die Teilnehmer einige gesellige Stunden. In diesem Jahr richtete der TSV Amicitia diese Veranstaltung aus.

Nach der Begrüßung durch die Turngau-Frauenwartin Renate Müller und Sandra Usler vom geschäftsführenden Vorstand des TSV Amicitia führte Traudl Metzner durch das weitere Programm. Nachdem sich die Gäste aus dem Ried und von der Bergstraße am reichlich bestückten Kuchenbuffet gestärkt hatten, sorgte Frauenwartin Müller mit dem „Körperzellen-Rock“ für Bewegung im Saal. Kerstin Fleck demonstrierte den Besuchern, dass Zumba auch im Sitzen funktioniert. Die Viernheimer Übungsleiterin studierte mit den Gästen die Übungen zu lateinamerikanischen Rhythmen ein. Zudem stimmten die Turnsenioren einige Lieder an. Danach war nur noch Zuschauen angesagt. Die Turnkinder des TSV Amicitia führten das Bewegungslied „Der Zauberer hat Hexenschuss“ vor. Die Turner aus Einhausen hatten einen Tanz vorbereitet, den sie auf der Bühne präsentierten. Außerdem verzauberte Magier Steffen die Turner: Das Vereinsmitglied des TSV Amicitia unterhielt mit seinen Tricks und Illusionen. Am Ende verabschiedeten die Viernheimer Turnsenioren ihre Gäste mit dem selbst gedichteten Lied „Gymnastik macht uns Freud“, in das alle kräftig einstimmten. su

