Sportliche Wintersaison kann beginnen

Viernheim.Die Kerwe ist die wohl älteste Traditionsveranstaltung in Viernheim. Dieses Brauchtum pflegt seit vielen Jahren auch der Ski-Club in seinem urigen Skistadl. Das Fest wird in den Gemeinden der Region unterschiedlich gefeiert. Viele Kerwefreunde bringen die Verbundenheit mit diesem Fest durch die sogenannte „Kerweschlumpel“ zum Ausdruck. In anderen Gemeinden steht der „Kerweparre mit seinem Mundschenk“ im Mittelpunkt.

Beim Ski-Club jedoch ist das traditionelle Wellfleischessen das beliebte Kerwesymbol, über das sich nicht nur viele Viernheimer freuen, sondern auch immer wieder viele Gäste von auswärts. Das ist ein Zeichen für die Spezialität der Einladung zu Wellfleisch mit Sauerkraut, wobei auf Wunsch auch knusprige Bratwürste angeboten werden.

Hermann Hanf und sein bewährtes Küchenteam haben bereits mit den Vorbereitungen für einen reibungslosen Ablauf der Zubereitung und der Bewirtung am Sonntag, 11. November, ab 12 Uhr begonnen. Jedenfalls findet dieses leckere Angebot eine besondere Wertschätzung. Auch zum Wellfleischessen der diesjährigen Kerwe erwartet der Ski-Club viele Mitglieder und Gäste. Dieses gesellige Miteinander ist zugleich der Beginn der sportlichen Wintersaison. Deshalb ist mit dem Wellfleischessen auch ein Fußballspiel „Alt gegen Jung“ und eine originelle Wanderung durch eine besonders schöne Landschaft der Viernheimer Gemarkung verbunden. Doch um 12 Uhr sind alle Aktiven im Stadl, denn dann heißt es an gedeckten Tischen: „Guten Appetit“. H.T.

