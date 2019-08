Sportlicher Dreikampf beginnt im Wasser

Viernheim.Beim 36. Viernheimer V-Card-Triathlon treffen sich am Samstag, 24. August, und Sonntag, 25. August, Hobby-Sportler, Para-Triathleten, Nachwuchstalente, Liga-Starter und Profis zum sportlichen Dreikampf rund um das Viernheimer Waldstadion. Über 1350 Triathleten sind bei den verschiedenen Wettkämpfen am Start. Der ausrichtende TSV Amicitia hat die umfangreichen organisatorischen Vorbereitungen nahezu abgeschlossen und freut sich auf zwei intensive Triathlon-Tage.

Der erste Startschuss fällt am Samstag um 9 Uhr für den Fitness-Triathlon. Knapp 250 Starter und 20 Staffeln gehen im Waldschwimmbad ins Wasser (500 Meter), aufs Rad (20 Kilometer) und auf die Laufstrecke (fünf Kilometer). Parallel zur ersten Startgruppe der Fitness-Athleten nehmen auch die Para-Triathleten, die ihre deutschen Meister im Super-Sprint ermitteln, ihren Wettkampf auf. Elf Sportler mit Handicap haben sich für 300 Meter Schwimmen, zehn Kilometer auf dem Rad und vier Kilometer Laufen angemeldet. Mit dabei die Viernheimerin Lena Dieter, die vor heimischem Publikum ihren Meistertitel verteidigen will, und ihre jüngere Schwester Luise Dieter.

Um 11.35 Uhr und um 12 Uhr stehen Rennen in der 2. Bundesliga auf dem Plan. Für den Teamwettkampf mit 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen haben die Organisatoren eine separate zweite Wechselzone im Stadion eingerichtet. Während die knapp 30 älteren Nachwuchsathleten der Junioren und der Jugend A schon mit den Fitness-Startern ins Rennen gehen, nehmen die anderen Jugendlichen ab 14.15 Uhr den Wettkampf auf. Die Distanzen staffeln sich für Schüler C, Schüler B, Schüler A sowie Jugend B je nach Altersgruppe. Knapp 140 Nachwuchsathleten werden hier ihre schnellsten Dreikämpfer ermitteln.

Vor allem für die Viernheimer Triathlon-Kids ist das Heimrennen etwas ganz besonderes, wenn Eltern, Großeltern, Geschwister, Verwandte, Freunde und Nachbarn am Beckenrand und von der Tribüne aus mitfiebern. Für die Rennen der Schüler C, B und A und Jugend B sind Nachmeldungen vor Ort möglich, am Samstag zwischen 12 und 13 Uhr bei der Startnummern-Ausgabe.

Den Schlusspunkt am Samstag setzen die Athleten der Regionalliga, die in einem spannenden Staffel-Wettbewerb ihre Tagessieger ermitteln. Um 15.40 Uhr starten die Damen, um 16.15 Uhr die Herren – und in beiden Ligawettkämpfen ist auch der TSV Amicitia vertreten.

Die Radstrecke beginnt bei allen Samstag-Rennen am Seitenausgang des Waldschwimmbads in der Industriestraße. Gefahren wird durch die Werkstraße, Lorscher Straße zum Wendepunkt am Lorscher Weg (kurz vor der L3111). Zurück geht es durch die Stadionstraße, am Vogelpark vorbei, auf die Industriestraße.

Radstrecke durch den Odenwald

Der Sonntag steht im Zeichen des V-Card-Triathlons über die olympische Distanz. Spontane Nachmeldungen sind am Samstagabend zwischen 18.30 und 19.30 Uhr möglich. Der Wettkampf im Hemsbacher Wiesensee beginnt um 9 Uhr. In zwei Startgruppen, im Abstand von zwölf Minuten, gehen 600 Sportler – Einzelstarter, Liga-Athleten und Staffelschwimmer – auf die 1500 Meter lange Strecke. Beim Landgang nach gut 1000 Metern können die Zuschauer schon sehen, wer am schnellsten im See unterwegs ist.

Aus der Wechselzone machen sich die Triathleten auf die 40 Kilometer lange Radstrecke. Von Hemsbach geht es über Laudenbach zur Juhöhe, über Bonsweiher und Nieder-Liebersbach zum ersten Wendepunkt in Richtung Reisen. Von dort aus fahren die Sportler durch den Saukopftunnel.

Auf der Umgehungsstraße in Sulzbach ist ein zweiter Wendepunkt, der die Radfahrer über die Felder nach Viernheim und ins Waldstadion leitet. Von der Wechselzone aus laufen die Athleten noch zehn Kilometer, die Strecke ist in drei Runden aufgeteilt, so dass die Läufer dreimal im Stadionrund erscheinen werden.

Die Sieger des V-Card-Triathlons sollen dort um 14 Uhr geehrt werden – auch die Viernheimer Stadtmeister. Denn für die Zuschauer ist sicherlich wieder spannend, wer die schnellste Frau und der schnellste Mann ihrer Stadt ist.

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.08.2019