Sportliches Ziel erneut erreicht

Ihre drei Teamkameradinnen mussten also auf jeden Fall ins Ziel kommen. Sie kamen etwa eine halbe Minute nach der Spitzengruppe in die Wechselzone, in einer großen Gruppe mit etwa 25 Athletinnen.

Elftbeste Laufzeit

Ursula Trützschler spielte auf den 5,2 Kilometern ihre Stärke aus und konnte sogar noch die eine oder andere Dame der Spitzengruppe einholen. Sie war als schnellste Viernheimerin, mit der elftbesten Laufzeit, nach 1:03:47 Stunden im Ziel. In der Einzelwertung bedeutete das Platz 14. Kathrin Halter und Franziska Schildhauer konnten beim Laufen ihre Positionen bestätigen und kamen als 25. und 28. über die Ziellinie. In der Addition der drei Ergebnisse kam der TSV Amicitia auf die Platzziffer 67 und erreichte damit Rang sechs in der Tageswertung. In der Gesamttabelle nach vier von fünf Rennen steht Viernheim weiterhin auf Rang sieben. Diese Position möchten die Bundesliga-Damen beim Saisonfinale bestätigen, am 8. September endet die Saison in Binz auf Rügen. su

