Sportsoldat in China aktiv

SRC-Ringer Horst Lehr (rotes Trikot) fährt zu den Militär-Weltspielen. © src

Viernheim.Die Militär-Weltspiele, die vom 15. bis 28. Oktober im chinesischen Wuhan stattfinden, gelten – nach Olympischen Spielen und Universiade als das drittgrößte Multisportevent der Welt. Am Start ist bei der Großveranstaltung auch der Viernheimer Sportsoldat und SRC-Ringer Horst Lehr.

Für das 19-jährige Teammitglied des Regionalliga-Spitzenreiters ist es bereits der dritte Wettkampfhöhepunkt in diesem Jahr. Nach den Junioren-Weltmeisterschaften in Estland und den Weltmeisterschaften der Männer in Kasachstan führt die nächste Reise nun nach China. Dort wird sich Horst Lehr mit den weltbesten Soldaten messen. 2018 belegte Lehr bei den Mititär-Weltmeisterschaften in Moskau einen hervorragenden fünften Platz.

Bei den beiden Kämpfen am 19. Oktober gegen Adelhausen 2 und am 26. Oktober gegen Weitenau-Wieslet muss der SRC auf den erfolgreichen Ringer verzichten. Allerdings wurden für die beiden Partien Nachholkämpfe genehmigt. Sollten die beiden Begegnungen nach neun von zehn Kämpfen noch nicht entschieden sein, wird Horst Lehr die Kämpfe nachholen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.10.2019