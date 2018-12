Sprach- und Kochkurse gefragt

Viernheim.Das Titelbild ist so bunt wie das Angebot vielfältig ist: Seit wenigen Tagen ist das neue Jahresprogramm der Volkshochschule (VHS) Viernheim verfügbar. Das Besondere an dem Programm: Es ist das letzte Mal, dass Amtsleiter Klaus-Dieter Stöppel an dem Kursangebot mitgewirkt hat, bevor er zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Sein Verständnis, was die Volkshochschule ausmacht, hat er auf

...