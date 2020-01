Sprachkurse für Anfänger

Viernheim.Die Volkshochschule (VHS) bietet ab Montag, 20. Januar, gleich fünf neue Sprachkurse an. Laut Mitteilung richtet sich das Angebot an Anfänger, die Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch oder Polnisch lernen wollen. Alle Kurse finden wöchentlich statt – 17 Termine sind jeweils geplant. Eine Kursteilnahme kostet 99 Euro.

Der Italienischkurs beginnt am 20. Januar und findet immer montags von 18 bis 19.30 Uhr in Raum 26 der Friedrich-Fröbel-Schule (Johann-Sebastian-Bach-Straße) statt. Der Kurs wird von Susana Garbo geleitet. Zeitgleich und nur ein paar Schritte weiter bringt Elsbeth Schoppers den Teilnehmern in Raum 25 die Niederländische Sprache näher.

Die Besucher des Französisch- sowie des Spanischkurses treffen sich ab Montag, 20. Januar, jeweils ab 19.30 Uhr in der FFS. Wolf Ziegler unterrichtet in Raum 22 Französisch, während Susana Garbo in Raum 26 den Anwesenden Spanisch beibringt. Der Polnischkurs beginnt einen Tag später, am Dienstag, 21. Januar, um 18 Uhr in Raum 23. Die leitung übernimmt Beata Dietrich-Espenschied.

Anmeldungen für alle Sprachkurse nimmt die VHS in ihrer Geschäftsstelle im Bürgerhaus (Kreuzstraße 2 bis 4), online unter vhs.viernheim.de sowie unter der Telefonnummer 06204/98 84 02 entgegen. cao

