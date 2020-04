Sprechanlage wieder aktiv

Viernheim.Rund 30 Jahre war die Gegensprechanlage an der Rathaus-Pforte außer Betrieb. Nun funktioniert sie wieder – und regelt, wer in Zeiten von Corona Einlass bekommt ins Viernheimer Verwaltungsgebäude. Denn nur noch wichtige Anliegen, so Bürgermeister Matthias Baaß im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“, werden von den zuständigen Ämtern und dem Bürgerbüro zurzeit vor Ort bearbeitet.

Das sei

...