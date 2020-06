Sprechstunde bei Kempf

Viernheim.Die nächste Bürgersprechstunde von Erstem Stadtrat Bastian Kempf findet am Mittwoch, 24. Juni, von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr statt. Aufgrund der Gefahr durch das Coronavirus ist ein Gespräch laut einer Pressemitteilung nur telefonisch oder per Videokonferenz möglich. Das Angebot richtet sich an alle Bürger. Der Erste Stadtrat ist verantwortlich für das Dezernat II. Es umfasst das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, das Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt und das Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung. Zudem hat er den Vorsitz der Betriebskommission Stadtbetrieb inne. Obwohl die Sprechstunde telefonisch oder per Videokonferenz stattfindet, ist eine Anmeldung bei Sandra Funk im Sekretariat unter Telefon 06204/ 98 82 46 notwendig. red

