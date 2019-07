Sprechstundebei Kempf

Viernheim.Der neue Erste Stadtrat Bastian Kempf bietet zu seinem Amtsantritt am Donnerstag, 1. August, eine offene Sprechstunde für Bürger an. Diese findet von 15.30 bis 17.30 Uhr in Kempfs Dienstzimmer (Rathaus, 1. OG, Zimmer 117) statt. Laut einer Mitteilung richtet sich das Angebot an alle Viernheimer Bürger. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Der Zugang zum Rathaus ist an diesem Nachmittag ausschließlich über den westlichen Eingang an der ehemaligen Polizeiunterkunft möglich.

Der Erste Stadtrat ist verantwortlich für das Dezernat II. Dieses umfasst das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, das Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt sowie das Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung. Zudem hat er den Vorsitz der Betriebskommission Stadtbetrieb inne. Für Rückfragen steht Sandra Funk im Sekretariat zur Verfügung. Sie ist zu erreichen unter Telefon 06204 / 988 246 sowie per E-Mail an sfunk@viernheim.de. fhm

