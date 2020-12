Sprengversuch misslingt

Viernheim.Zwei Männer haben am Freitag gegen 21.20 Uhr vergeblich versucht, in der Heidelberger Straße, nahe der Einmündung der Schriesheimer Straße, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde aus dem Automaten nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Der Sachschaden liegt bei etwa 2500 Euro.

Ein Zeuge beobachtete die Männer bei der Tat und ihrer späteren Flucht in Richtung Schriesheimer Straße. Sie waren etwa 1,80 Meter große und trugen dunkle Bekleidung, unter anderem Kapuzenpullover. Wer weitere Hinweise zu den geflüchteten Tätern geben kann, sollte unter der Telefonnummer 06204/ 9 37 70 bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim melden. pol

