Springreiter absolvieren die ersten Prüfungen

Viernheim.. Hervorragenden Pferdesport erlebten die Besucher bereits am ersten Tag des Frühjahrsturniers in der Halle des Reit- und Fahrvereins (RuF) Viernheim. Sieben der insgesamt 20 Prüfungen standen zum Auftakt auf dem Programm, die allesamt reibungslos über die Bühne gingen. Insgesamt mehr als 1000 Nennungen nahm der RuF für die Veranstaltung an diesem Wochenende entgegen, 250 Reiter aus sieben Nationen gehen an den Start. Höhepunkt ist am Sonntag um 15.30 Uhr die Springprüfung der Klasse S* mit Stechen. Einmal mehr messen sich junge und erfahrene Reiter in Viernheim auf anspruchsvollen Parcours. Die Lokalmatadore hielten sich in den ersten Prüfungen allerdings noch etwas zurück und überließen den auswärtigen Startern den Erfolg. Christoph Lamberth und Handsome (Bild) mussten sich etwa in der Springpferdeprüfung der Klasse L für sechs- und siebenjährige Pferde mit Platz 26 begnügen. Heute starten die Wettbewerbe bereits um 8 Uhr, wenn die Ponystilspringprüfung der Klasse A* aufgerufen wird. Eine Springprüfung der Klasse M** beendet den Tag. Morgen steht zunächst die Ponyspringprüfung der Klasse A** auf dem Programm. Danach steigern sich die Anforderungen, ehe am Ende das gut dotierte S-Springen ein hochklassiges Finale verspricht. Der Eintritt für die Besucher ist an allen Tagen frei. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.02.2019