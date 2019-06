Springreiter treten an

Jörg Oppermann – hier auf Amelie – geht in Viernheim an den Start. © Mandel

Viernheim.. Das große Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins hat sich über die Grenzen der Metropolregion Rhein-Neckar hinaus einen Namen gemacht. Lokale, nationale und internationale Starter sorgen von Mittwoch, 19. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, auf der Reitanlage am Alten Weinheimer Weg für ein besonderes Flair. Neben den sportlichen Prüfungen gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm.

Im Mittelpunkt steht fünf Tage lang der Springreitsport. Neben regional bekannten Größen wie Bernd Herbert, Günter Treiber, Karim Eisenhofer, Jens Christ und Richard Vogel haben sich auch Weltcupsieger David Will, Gewinner des großen Preises von Viernheim 2014 und 2015, sowie Nationenpreisreiter Jörg Oppermann, Gewinner 2011 und 2018, angekündigt. Mehr als 240 Reiter aus elf Nationen werden mit rund 1150 Pferden in 22 Prüfungen an den Start gehen.

Ehrung für Christoph Lamberth

Ein weiterer Höhepunkt ist die Verleihung des Goldenen Reitabzeichens an Christoph Lamberth vom Reit- und Fahrverein Viernheim. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Grillfest und Musik am Donnerstagabend sowie dem Sommernachtsfest am Samstagabend sind ebenso geplant. Außerdem gibt es die Fohlenauktion der Süddeutschen Pferdezuchtverbände, bei der am Samstagabend 32 ganz junge Tiere präsentiert werden. JR

