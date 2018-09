Sprinten, springen, rennen, werfen

Viernheim.Die Albertus-Magnus-Schule in der August-Bebel-Straße war am Montag den ganzen Tag über weitestgehend verwaist. Anstatt die Schulbank zu drücken waren die Jugendlichen nämlich im Viernheimer Waldstadion, um bei den Bundesjugendspielen ihre sportlichen Qualitäten unter Beweis zu stellen.

Dort standen mehrere leichtathletische Disziplinen auf dem Programm, die es bei herrlichem Spätsommerwetter zu absolvieren galt.

Den Anfang machten die Jahrgänge fünf und sechs schon um acht Uhr, als die Temperaturen noch recht frisch waren. Bei den ersten Siegerehrungen gegen 11.15 Uhr wurden dann bereits deutlich höhere Werte gemessen.

Neuntklässler nicht dabei

Danach waren die Schüler der Klassen sieben und acht an der Reihe. Auch hier fand gleich im Anschluss an die Wettbewerbe die Siegerehrung statt. Nicht dabei waren diesmal die Neuntklässler, die wegen der Teilnahme am Betriebspraktikum anderweitig unterwegs waren. Die Kinder und Jugendlichen legten einen großen Ehrgeiz an den Tag, wurden aber auch von den Mitschülern lautstark angefeuert. Gerade über die 800 Meter sprang so die eine oder andere Sekunde heraus. Selbst der letzte Läufer wurde noch für seine Leistung gefeiert. Neben dem Ausdauerlauf standen noch Sprint, Weitsprung und Ballweitwurf auf dem Programm. Am Ende wurden bei den Pendelstaffeln noch die schnellsten Klassen ermittelt. Hier liefen jeweils fünf Mädchen und fünf Jungs in einem Team.

Die Leitung hatte einmal mehr die Fachschaft Sport mit Uwe Beck an der Spitze, die von den anderen Lehrkräften tatkräftig unterstützt wurden. Außerdem sorgten einige Schüler der Oberstufe dafür, dass die Ergebnisse umgehend in den Computer eingeben wurden und danach die erreichten Punkte errechnet werden konnten.

Abkühlung vom Eismann

Auf der Tribüne wurden Getränke und Speisen verkauft und auch an den Eismann Toni hatten die Organisatoren extra einbestellt, damit sich die Schüler eine leckere Abkühlung verschaffen konnten. JR

