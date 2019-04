Sprinter verlassen die Startblöcke

Viernheim.Zum 44. Mal eröffnen Leichtathleten aus der ganzen Region am morgigen Mittwoch, 1. Mai, die Sommersaison im Viernheimer Waldstadion. Die Organisatoren des TSV Amicitia freuen sich auf spannende Wettkämpfe und über 200 Teilnehmer.

Athleten aller Altersklassen von den Kindern U12 bis zu den Aktiven starten ab 10 Uhr in den verschiedenen Disziplinen. Neben den Kurzsprintdistanzen wird in jeder Altersklasse der Weit- und Hochsprung ausgetragen. Auch im Schlagballwurf und im Kugelstoßen werden die besten Athleten des Tages gesucht. Zusätzlich versprechen die Staffeln der Kinder- und Jugendklassen Spannung.

In diesem Jahr gibt es bei der Bahneröffnung eine Besonderheit. Unter anderem werden über die Hürdensprints der Altersklassen U14 und U16 die ersten Kreismeister der Sommersaison gesucht. Die weiteren Einzeltitel werden dann am Samstag, 4. Mai, in Lorsch vergeben. Die Mittelstreckenläufer runden den Tag ab. Über 800 Meter messen sie sich ab 15.45 Uhr auf der Laufbahn. Auch die Viernheimer Leichtathleten starten im heimischen Stadion in die neue Saison und wollen sich vor eigenem Publikum beweisen. Für viele Sportler ist es ein wichtiger Test vor den ersten Meisterschaften des Jahres. Leichtathletik-Abteilungsleiter Günter Schramm freut sich auf die Wettkämpfe und hofft auf die Unterstützung von vielen Viernheimer Sportfans. cm

