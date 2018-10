Sprung aus der Abstiegszone

Viernheim.Die dritte Tischtennis-Herrenmannschaft des TSV Amicitia Viernheim (TSV) musste am vergangenen Spieltag zur zweiten Mannschaft des TV Gorxheim. Somit standen sich mit den Viernheimern eine Mannschaft aus der Tabellenspitze und mit den Gorxheimern eine aus dem Tabellenkeller der Kreisliga 2 gegenüber. Auch der Spielverlauf bestätigte die Tabellensituation. Nach den Doppeln führte Viernheim bereits mit 3:0. Zwar musste man in der ersten Einzelrunde durch Punktverluste von Che Ntep, Kadel und Thai T. drei Punkte abgeben, jedoch war durch souveräne Leistungen von Brand, Ba und Thai Q. der Spielstand nie gefährdet. So blieb es bei drei Punkten der Gorxheimer und einem 9:3-Erfolg der Viernheimer.

Am nächsten Tag folgte das Duell der ersten Viernheimer Damenmannschaft mit dem TV Schwetzingen. Die Viernheimerinnen hatten bis dahin jedes Spiel gewonnen, während die Mannschaft aus Schwetzingen sich im Mittelfeld der Tabelle befindet. Beide Viernheimer Doppel mussten sich knapp im fünften Satz geschlagen geben. So kam es zum 0:2-Rückstand des TSV. Im folgenden Spielverlauf konnte für die Viernheimerinnen nur noch Drescher punkten. Bei diesen beiden Punkten blieb es, und für die Viernheimerinnen steht mit dem 2:8 der erste Punktverlust der Saison auf der Tabelle.

Am folgenden Tag kam es zum Heimspielauftakt der ersten Herrenmannschaft des TSV. Im Kellerduell der Verbandsliga spielte Viernheim gegen den TTC Hockenheim. Für die Viernheimer war es wichtig zu Punkten, um den Abstiegsplätzen zu entkommen. In den Doppeln konnten Tröger/Maus und Winkenbach/Maier souverän die ersten Punkte für den TSV sammeln, während Beck/Czech in den fünften Satz mussten, um für Viernheim zu punkten. Winkenbach musste in seinem ersten Einzel zwar in den fünften Satz, jedoch schaffte er es trotzdem, zu punkten. Darauf folgten Punkte für Viernheim durch Tröger und Maus, die relativ klar gewannen. Beim Stand von 6:0 für Viernheim kam es dann zum ersten kleinen Rückschlag. Beck schaffte es trotz 1:0-Satzführung nicht, zu punkten. Im weiteren Verlauf musste nur noch der Viernheimer Maier einen Punkt an Hockenheim abgeben. Czech und Winkenbach konnten die Viernheimer Punkte zum Stand von 8:2 ungefährdet einfahren, während Tröger erst im fünften Satz den finalen Punkt holen konnte. Mit dem 9:2-Erfolg schafften die Viernheimer den Sprung aus der Abstiegszone.

Zeitgleich spielte die zweite Viernheimer Herrenmannschaft gegen den TTF Hemsbach. Zwar konnten die Viernheimer lediglich drei Punkte durch Cule, Reinhardt und Nägele holen, jedoch musste man auch zwei Spiele im fünften Satz abgeben. So schaffte man es nicht, gegen den TTF Hemsbach zu punkten, um sich weiter von den Abstiegsplätzen zu entfernen. Ebenfalls hatte die vierte Mannschaft des TSV ihr erstes Saisonspiel. In den Doppeln konnten Schober/Heldt und Thai/Marquardt für Viernheim punkten, während Graefen/Faber es im vierten Satz nicht schafften, den Punkt zu holen. In den Einzeln musste sich dann noch zweimal Graefen und einmal Heldt geschlagen geben. Schober, Thai Faber und Marquardt schafften es, ungeschlagen zu bleiben.

Auch die sechste Herrenmannschaft spielte zeitgleich zu Hause gegen die SG Laudenbach/Sulzbach. Während Mayer J./Müller ihr Doppel gewinnen konnten, mussten Mayer V./Safferling ihr Doppel verloren geben. Da im weiteren Spielverlauf sich dieses Muster fortsetzte und Mayer J. und Müller im vorderen Paarkreuz alle Punkte holen konnten, während Mayer V. und Safferling es im hinteren Paarkreuz keinen Punkt holen konnten, reichte es nur für ein Unentschieden.

Die Jugend 1 trat auswärts gegen die DJK St. Hildegard/Lindenhof an. Obwohl die Heimmannschaft in Unterzahl spielte, konnte die Spielgemeinschaft aus Viernheim und Vogelstang dies nicht nutzen. Punkte von Mayer und Safferling reichten nicht, um ein Unendschieden zu holen. So musste sich die Spielgemeinschaft mit 6:8 geschlagen geben.

Tags darauf musste die erste Herrenmannschaft erneut zu Hause ran. Gegen die TTG EK Oftersheim lag Viernheim schon nach den Doppeln durch zwei Niederlagen im fünften Satz mit 1:2 zurück. In den Einzeln schafften es dann Maus, Winkenbach, Tröger und Maier, je einen Punkt zu holen. Nur Czech schaffte es, beide Einzel gewinnen zu können. So stand es vor dem Schlussdoppel 7:8 gegen die Viernheimer. Auch im Schlussdoppel unterlagen Tröger/Maus im dritten Satz, jedoch kamen sie zweimal in die Verlängerung. So reichte es nur zu einem 7:9 für den TSV.

Auch die zweite Herrenmannschaft musste zum Doppelspieltag nach Ladenburg. In den Doppeln konnte für Viernheim nur Nägele/Flessner punkten. In den Einzeln schafften die Viernheimer, das Spiel zu drehen, und nur noch Flessner musste im Einzel einen Punkt abgeben. So erreichte Viernheim einen 9:3-Auswärtserfolg in Ladenburg.

Die Jugend punktete in ihrem zweiten Antritt an diesem Spieltag erstmals. Bei einem souveränen 8:2-Heimsieg schaffte es die Spielgemeinschaft Viernheim/Vogelstang gegen den TSV Badenia Feudenheim, nur die Spiele des Doppels Mayer/Dao und ein Einzel von Mayer abgeben zu müssen. Im parallel stattfindenden Schülerspiel der Spielgemeinschaft konnte lediglich Righetto für die SG punkten. Die unerfahrene Schülermannschaft, konnte trotz der 8:1-Niederlage neue Erfahrungen sammlen. red

