Spürhund beweist feine Nase

Viernheim.„Kommen Sie raus“, fordert Polizist Matthias Klein mit lauter Stimme. Der „Verdächtige“ im Auto reagiert nicht. Jetzt ist Derius dran: Der Polizeihund zerrt den Mann aus der Fahrertür nach draußen. Als er sich losreißt, folgt ihm der große Hund sofort und schnappt entschlossen zu. Gut, dass der „Verdächtige“ Dennis Schneider ebenfalls Polizist ist und eine dick gepolsterte Schutzjacke trägt.

Die Demonstration einer Festnahme mit Hilfe des Polizeihundes fasziniert die Zuschauer. Viele Bürger sind zur Polizei-Dienststelle gekommen, um sich die neuen Räume anzusehen, aber auch, um sich über das Thema Sicherheit und die Arbeit der Polizei zu informieren.

In Viernheim nicht alltäglich ist der Einsatz mit Polizeihunden. Deshalb hat die kurze Vorführung der Hundestaffel auch großen Zuspruch. Die Besucher drängen sich auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude und schauen zu, wie Polizeihauptkommissar Matthias Klein mit seinen Hunden arbeitet. Der kleine Arthos ist erst wenige Monate alt, noch in der Ausbildung und lernt gerade die Kommandos. Derius dagegen ist mit über elf Jahren schon fast ein „Polizeihundrentner“. Als Rauschgiftspürhund beweist er ein feines Näschen und erspürt sofort die Metallbox mit dem vermeintlich brisanten Fund.

Moderne Ausstattung

Kaum sind die Hunde wieder in ihrem Fahrzeug, strömen die Besucher zu den neuen Räumen. „Hier ist ja ein Andrang“, ist Patrick Hechler, Leiter der Dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG), überrascht vom großen öffentlichen Interesse. Statt einer Gruppe sind so gleich vier Gruppen im Erdgeschoss unterwegs. Karlheinz Utikal zeigt den Bürgern die Büros der DEG und der Streife. „Im Rathaus hatte der Schichtdienst keinen Arbeitsplatz“, nennt er eine große Veränderung nach dem Umzug in das ehemalige Postgebäude.

Auch der freiwillige Polizeidienst hat nun feste Räume. Auffällig ist die Ausstattung des Hauses, mit abgerundeten Ecken, Fußbodenheizung, modernem Fußboden und einer kompletten Küche. „Wir als Polizei waren früh in die Planungen mit eingebunden und konnten unsere Vorstellungen einbringen“, berichtet Utikal. Auf besonderes Interesse stößt „das Gefängnis“, vor allem bei den Kindern. Die Präsenzzelle, ein gekachelter Raum ohne jegliche Einrichtung, dient aber nur dazu, Personen für einen kurzen Zeitraum festzusetzen. Im Erkennungsdienstzimmer wird jeder Verdächtige erfasst.

Ein Scanner nimmt die Fingerabdrücke ab und speichert sie in einer europaweit zugänglichen Datenbank. Fotografiert wird vor einer grauen Wand. „Der Farbton ist in allen Dienststellen in Deutschland exakt der gleiche“, verrät Utikal beim Rundgang ein interessantes Detail.

Das Programm am Aktionstag „Sicherheit in Viernheim“ vor der neuen Unterkunft der Polizei wird abgerundet durch eine Fahrrad-Codieraktion und eine Ausstellung der Stadtverwaltung. Die kommunalen Maßnahmen wie Stadtpolizei, das Kompass-Siegel, Streetworker oder Bürgerbeteiligung werden ausführlich erklärt, und wenn noch Informationen fehlen, beantwortet Volker Klein, Leiter des Ordnungsamts, alle Fragen. Natürlich können auch die Einsatzfahrzeuge bestaunt werden, und nicht nur Kinder setzen sich auf das Polizeimotorrad.

Außerdem wird eine anonyme Bürgerbefragung durchgeführt, wie das Sicherheitsempfinden sei, ob sich Straftaten vermehrt hätten und ob man sein eigenes Verhalten verändert habe. „In den kurzen Gesprächen merkt man, dass es Unterschiede bei den verschiedenen Generationen gibt“, kann Heidrun Wileschek ein erstes Fazit ziehen, bevor die eigentliche Auswertung erfolgt.

© Südhessen Morgen, Montag, 17.06.2019