Spur verliert sich im polnischen Ghetto

Viernheim.„Wir als Grüne Jugend haben die Stolpersteine in der Innenstadt heute geputzt, weil die Messingtafeln mit der Zeit dunkler werden. Beim Gedenken an den Holocaust geht es vor allem darum, die Erinnerungen an Schicksale vom NS-Regime verfolgter Juden wachzuhalten und zu pflegen“, sagte Moritz Müller, Sprecher der Grünen Jugend Bergstraße. Bei einem Rundgang durch die Innenstadt zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz blickte die politische Jugendorganisation auf die Schicksale jüdischer Mitbürger. An jeder Station legten die Teilnehmer zudem eine Rose nieder und baten um einen kurzen Moment des Innehaltens.

Die Idee für die Aktion zum Gedenken an die im Dritten Reich verfolgten Juden bestand schon seit längerem, wie Sprecher Moritz Müller berichtete: „Unsere Beisitzerin Jessica Kruhmann hatte an ihrem Studienort Gießen bereits ähnliche Stadtrundgänge miterlebt und brachte die Idee ein, im Kreis Bergstraße ebenfalls einen solchen Rundgang zu organisieren.“

Da in Viernheim bereits 70 Stolpersteine an verschiedenen Orten im Gehweg eingearbeitet sind, lag es für die jungen Erwachsenen nahe, das Vorhaben in der Brundtlandstadt zu verwirklichen. Im Vorfeld der Veranstaltung polierten die Vertreter der Grünen Jugend die aus Messing gearbeiteten Gedenksteine im Stadtzentrum.

Ausgangspunkt war das Mahnmal zur Bücherverbrennung, das sich vor dem Eingang der Stadtbücherei befindet. Moritz Müller betonte, dass Erinnerungen an die Opfer des NS-Terrors immer wieder erneuert und gepflegt werden müssten. Nur so könne man sicherstellen, dass antisemitisches Gedankengut in Deutschland und Europa nie wieder salonfähig werde. Die rund 30 teilnehmenden Bürger gingen dann durch die Wasserstraße und die Repsgasse, über die Blauehut- und Hofmannstraße zurück in die Fußgängerzone bis zur Apostelkirche. Dort endete die Tour nach sieben Stationen.

Nach Dachau verschleppt

In der Blauehutstraße nahm die Gruppe Anteil am Schicksal der Familie Gernsheimer. Sigmund Gernsheimer, geboren im Jahr 1880, geriet in der Pogromnacht 1938 in die Fänge der Nationalsozialisten und wurde kurz nach seiner Verhaftung für einige Wochen ins Konzentrationslager Dachau verschleppt.

Daraufhin emigrierten die verwitwete Lina Gernsheimer und ihr Sohn Sally Anfang März 1939 über Rotterdam per Schiff in die USA, um nicht genauso wie ihr Onkel Sigmund in ein KZ verschleppt zu werden. Dabei ließen die beiden auch ihre Tabakhandlung in Viernheim zurück, die Sally und Sigmund nach dem Tod des 1936 verstorbenen Wilhelm Gernsheimer trotz der Repressalien des NS-Regimes weiterzuführen versuchten.

Sigmund Gernsheimer kehrte nach seiner kurzen Internierung in Dachau noch einmal nach Viernheim zurück, wo er sich darum bemühte, das Tabakgeschäft zu retten. Im März 1942 erfolgte schließlich Sigmund Gernsheimers Deportation ins polnische Ghetto Piaski, wo sich seine Spur verliert.

Nach mehrjähriger Wartezeit erfolgte schließlich im Jahr 1944 die Einbürgerung von Sally und Lina Gernsheimer, die somit die amerikanische Staatsbürgerschaft annahmen. In New York knüpften viele jüdische Emigranten mit Schicksalsgenossen aus benachbarten Orten oder Regionen schnell Kontakte. So lernte Sally Gernsheimer dort die aus Heppenheim stammende Kindergärtnerin Lotte Mainzer kennen, die mit ihrer Familie bereits 1933 ins Elsass und von dort aus vier Jahre später in die USA emigriert war. Die beiden heirateten im Oktober 1941 und verbrachten mehr als drei Jahrzehnte als Ehepaar in New York. Sally starb im Oktober 1973 im Alter von 71 Jahren, Lotte Gernsheimer im März 1995. Sallys Mutter Lina lebte noch bis Ende der 1950er Jahre in New York, ihr genaues Sterbedatum ist nicht bekannt.

Die Geschichte der Familie Gernsheimer stellt ein Beispiel für die mehr als 140 000 jüdischen Emigranten dar, die vor der Judenverfolgung im Dritten Reich in die USA flohen und dort eine neue Bleibe fanden. Voraussetzung hierfür waren in der Regel Verwandte in den Vereinigten Staaten, die dann bei der Organisation der Einreise und der späteren Einbürgerung Hilfe leisteten. Im Falle der Familie Gernsheimer war dies Sallys Schwester Nelly, die bereits 1936 nach der Heirat mit Max Oppenheimer nach New York emigriert war.

