SRC-Aktive freuen sich über Silber und Bronze

Viernheim.Bei den ersten deutschen Junioren-Meisterschaften im Wettkampfjahr 2019 konnten sich zwei Viernheimer Mannschaftsringer sehr gut in Szene setzen. Sebastian Schmidt gewann eine Bronzemedaille und Neuzugang Julian Scheuer freute sich über Silber.

Sebastian Schmidt startete im freien Stil in der Klasse bis 74 Kilogramm im nordbadischen Kirrlach. Seinen Auftaktkampf gegen Artur Pinsack aus Südbaden konnte er souverän mit 6:2 Punkten für sich entscheiden. Im Anschluss folgte direkt der entscheidende Kampf, ob es letztlich sogar für die Goldmedaille reichen könnte. Gegen Richard Schröder aus Brandenburg musste sich der Sportler des Stemm- und Ringclubs (SRC) Viernheim allerdings knapp mit 1:3 geschlagen geben. Da sich der Sieger aber bis ins Finale vorkämpfte, konnte sich Sebastian Schmidt für den Kampf um Platz drei qualifizieren.

Hierfür musste er allerdings noch Andre Winkler aus Württemberg aus dem Weg räumen. Dies gelang ihm mit 12:2 auch sehr überzeugend. Im kleinen Finale bezwang er seinen Namensvetter Tobias Schmidt ebenfalls vorzeitig mit 11:0 Punkten und wurde Dritter der nationalen Titelkämpfe.

Zeitgleich zu den Freistil-Ringern fanden die deutschen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil im sächsischen Plauen statt. Der Laudenbacher Julian Scheuer, der in der kommenden Saison für den SRC Viernheim auf die Matte gehen wird, kämpfte in der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm und konnte sich nach drei Siegen und einer Niederlage die Silbermedaille sichern. Nach einer Kreuzbandverletztung in der vergangenen Saison scheint sich Julian Scheuer allmählich seiner Bestform zu nähern.

Xenia Paul gefordert

Die Viernheimer Ringerfans dürfen sich in der neuen Saison also auf zwei nationale Spitzenringer aus dem Juniorenbereich in ihren Reihen freuen.

Bereits am kommenden Wochenende ist der Stemm- und Ring-Club erneut bei einer deutschen Meisterschaft vertreten. In Berlin startet mit Xenia Paul die Dritte der vergangenen deutschen Meisterschaften in der weiblichen Jugend und hofft auch diesmal auf eine Medaille. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.03.2019