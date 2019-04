SRC bastelt an neuem Team

Viernheim.Vor wenigen Tagen haben die Mitglieder des Stemm- und Ringclubs (SRC) bei der Jahreshauptversammlung ihre Vorstandsmitglieder weitgehend in ihren Ämtern bestätigt. Demnächst soll es auch auf der Matte Kontinuität geben. Die Kaderplanung für die neue Saison ist bereits weit fortgeschritten, wobei die Verantwortlichen auch weiterhin auf bewährte Kräfte vertrauen können. Ein Großteil der Sportler ist dem Verein treu geblieben, einige frische Kräfte sollen für ein schlagkräftiges Team sorgen. Das Ziel soll ein Spitzenplatz in der Regionalliga Baden-Württemberg sein.

Horst Lehr bleibt beim SRC, lautete die erste erfreuliche Meldung. Der amtierende deutsche Männermeister, sechsfache deutsche Jugend- und Juniorenmeister und Dritter der Junioren Europameister von 2017 wird weiterhin für den SRC auf Punktejagd gehen und ist gefühlt ein Neuzugang. Im vergangenen Jahr war für ihn nämlich schon nach dem zweiten Kampf die Saison wegen einer Knieverletzung beendet.

Auf bewährte Kräfte vertrauen

Schon zum SRC-Inventar gehören dagegen Mirko und Pascal Hilkert, die in ihre fünfte beziehungsweise sechste Saison in Viernheim gehen. Die Hilkert-Brüder sind auch nach dem freiwilligen Rückzug aus der zweiten Bundesliga dem Verein treu geblieben und haben in den vergangenen Monaten viel zum erfolgreichen Abschneiden der SRC-Riege beigetragen. Bei Einzelmeisterschaften starten beide allerdings weiterhin für ihren Heimatverein, den KSV Sulzbach.

Mit Sebastian und Matthias Schmidt kann der Verein ein weiteres Brüderpaar, das schon mehrere Jahre fleißig Punkte gesammelt hat, aufbieten. Als zuverlässig, ehrgeizig, fleißig und bescheiden werden die beiden Athleten beschrieben, die ebenfalls die Rückstufung des Teams vor einem Jahr in Kauf genommen haben.

Matthias Schmidt ist dreifacher Medaillengewinner bei deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften, Vierter der Studenten-Weltmeisterschaft 2018 und Teilnehmer bei den U23-Europameisterschaften 2019. Sein Bruder ist amtierender Deutscher Vizemeister bei den Junioren, Deutscher A-Jugend Meister 2014 und Vizemeister 2015 sowie EM-Teilnehmer bei den Kadetten 2015.

Mit Florian und Julian Scheuer verfügt der Stemm- und Ringclub in der neuen Saison zudem über ein neues Brüderpaar. Punktegarant Florian Scheuer hat bei den Viernheimern um ein weiteres Jahr verlängert, während sein jüngerer Bruder Julian vom RSC Laudenbach neu zu den Südhessen gewechselt ist. Shyukri Shyukriev hat die bulgarische Ringerschule genossen und bleibt nach fünf Jahren in Viernheim eine weitere Saison beim SRC. Die Fans können sich also auch künftig auf seine Freistilaktionen freuen. Neben seiner Schnelligkeit und Technik verfügt „Shuk“ außerdem über ein Kämpferherz, was ihm zahlreiche Siege einbrachte.

Der zweite Neuzugang nach Julian Scheuer ist Alishah Azimzada. Der gewichtige Ringer wechselt vom Regionalligameister und Bundesligaaufsteiger RKG Reilingen/Hockenheim nach Viernheim und wird in den Gewichtsklassen 98 Kilo und 130 Kilo im freien Stil zum Einsatz kommen. Der gebürtige Afghane hat im vergangenen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und möchte deshalb erstmals bei den deutschen Meisterschaften an den Start gehen. JR

