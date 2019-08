SRC ehrt Sportler

Pascal Hilkert (hinten) wird für seine Erfolge ausgezeichnet. © marion stein

Viernheim.Beim Stemm- und Ringclub (SRC) laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison in der Regionalliga auf Hochtouren. Nachdem die Kaderplanung abgeschlossen ist und auch schon die Terminpläne veröffentlicht wurden, hat jetzt der Vorverkauf der Saisonkarten begonnen. Kurzentschlossene erhalten hierbei einen Frühbucherrabatt.

Saisonkarten gibt es im Kiosk Wolfgang Wendel (Theodor-Heuss-Allee 2). Die Dauertickets sind bis Sonntag, 18. August, für 52 Euro erhältlich, Rentner und Studenten zahlen bei einem entsprechenden Nachweis 45 Euro. Ab dem 19. August kostet die Jahreskarte 56 Euro, ermäßigt 49 Euro. Die Tageskarten bei den insgesamt neun Heimkämpfen der Ringer kosten in der kommenden Saison acht beziehungsweise sieben Euro.

Am Samstag, 17. August, 18 Uhr, im Alten Brauhaus, werden die Verantwortlichen des Stemm- und Ringclubs gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Baaß die erfolgreichen Teilnehmer bei den deutschen Meisterschaften ehren. Gegen 20 Uhr ist die Vorstellung der beiden Mannschaften geplant. Der erste Kampf der neuen Runde findet am Samstag, 7. September, statt. Zu Gast in der Waldsporthalle ist der AV Germania Sulgen. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.08.2019