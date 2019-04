SRC-Jugend sammelt Erfahrungen

Viernheim.Sechs Talente des Stemm- und Ringclubs (SRC) fuhren mit ihren Trainern Thomas Paul und Felix Michael zum 36. Nationalen Jugendturnier nach Pirmasens. Für die jungen Ringer hat sich die weite Anreise gelohnt, konnten sie bei diesem stark besetzten Turnier doch jede Menge Erfahrungen sammeln. Die Ergebnisse waren allerdings eher durchwachsen, denn in der Vereinswertung landeten die Südhessen nur auf Platz 21.

In der jüngsten Altersklasse, der E-Jugend, waren die Viernheim viermal vertreten. Ryan Wiegand schaffte in der 23-Kilo-Klasse neben Berat Gandur mit dem dritten Rang die beste Platzierung der SRC-Talente. Mit drei Schultersiegen und einer Niederlage machte er seine Sache gut und kann zu Recht stolz auf seine Bronzemedaille sein.

So gar nicht nach Wunsch lief es dagegen bei Mohamed Masaldzhi in der 25-Kilo-Klasse. Mit insgesamt elf Teilnehmern war diese Gewichtsklasse stark besetzt und für den Viernheimer endete das Turnier nach zwei Schulterniederlagen vorzeitig. Matti Schietzold (bis 27 Kilogramm) kam immerhin auf zwei Schultersiege, belegte nach Niederlagen am Ende Platz fünf unter den neun Teilnehmern. Sehr zur Freude aller Mitgereisten konnte Berat Gandur in der 34-Kilo-Klasse die im Training erlernten Fähigkeiten auch bei einem Wettkampf auf der Matte umsetzen. Dabei gelang sogar ein Sieg mit technischer Überlegenheit, was die Bronzemedaille bedeutete.

In der D-Jugend schaffte Tyler Wiegand in der stark besetzten Gewichtsklasse bis 28 Kilo immerhin zwei Siege, verpasste unter zwölf Teilnehmern den dritten Platz allerdings nur knapp. Wie wichtig es ist, im Ringen nicht aufzugeben, fleißig zu trainieren, und auf viele Turniere zu gehen, zeigte Jason Church (bis 42 Kilo) in der C-Jugend. Für ihn ist es das erste Jahr in dieser Altersklasse. Umso erfreulicher war der Erfolg wegen technischer Überlegenheit, mit dem er sich unter einem Dutzend Startern Rang sechs sichern konnte. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.04.2019