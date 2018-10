SRC kämpft in Weitenau-Wieslet

Viernheim.Der baden-württembergische Feiertag Allerheiligen (1. November) beschert den Regionalliga-Ringern des Stemm- und Ringclubs (SRC) eine Englische Woche. Am morgigen Donnerstag fährt das Team zum ersten Rückrundenkampf nach Weitenau-Wieslet (Platz acht) in den Südschwarzwald. Aufgrund der Umstellung der Stilarten hoffen die fünftplatzierten Viernheimer auf einen Auswärtssieg. Im SRC-Bus sind noch ein paar Plätze frei. Interessenten können sich unter Telefon 06204/1608 anmelden. Abfahrt ist um 14 Uhr an der Waldsporthalle.

Am Samstag, 3. Oktober, 20 Uhr, empfängt die SRC-Riege in der Waldsporthalle das Schlusslicht AB. Im Vorkampf (18.30 Uhr) hat die zweite Mannschaft das Team des SVG 04 Weingarten zu Gast. Der Nachwuchs, die SRC-Rebels, gibt am gleichen Tag (17.30 Uhr) ihre Visitenkarte bei den Ringerkids in der Bergstraßenhalle ab und möchte dabei den Erfolg aus der Vorrunde bestätigen. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 31.10.2018