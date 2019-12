SRC-Ladies feiern in Chemnitz Erfolge

Viernheim.Die antiken Zeiten, als Ringen noch ein reiner Männersport war, sind längst vorbei. Die vielen Erfolge von weiblichen Ringern auf nationaler und internationaler Ebene zeigen schließlich, dass Mädchen und Frauen ihre Gegner genausogut auf die Matte werfen können. Der SRC Viernheim möchte die weibliche Ringerjugend stärker fördern und hat deshalb ein Mädchen-Team, die SRC-Ladies gegründet. Mittlerweile trainieren regelmäßig sieben Mädchen in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen ihre Kampfkraft.

Ausgestattet mit eigenen Team-Shirts werden die jungen Ringerinnen von Thomas Paul betreut und gezielt zu den bisher jedoch noch sehr wenigen Mädchen-Turnieren begleitet. Zuletzt waren vier junge SRC-Ladies beim 7. Chemnitzer Lady’s Cup am Start.

Und die weite Anreise hat sich gelohnt, glänzte Gastgeber RC Chemnitz doch mit einer sehr guten Organisation – mit 105 Teilnehmerinnen war das Turnier zudem gut besetzt.

Hanna Böh startete in der 21-Kilogramm-Klasse der Schülerinnen. Bei ihrer ersten große Turnierteilnahme errang sie einen hervorragenden zweiten Platz. Halilja Azimov holte sich in der 25-Kilo-Klasse der Schülerinnen sogar den Turniersieg. Sie bot überzeugende Leistungen und konnte alle fünf Kämpfe für sich entscheiden. Lilly Böh gewann in der 34-Kilogramm-Klasse ihren ersten Kampf. Allerdings verletzte sie sich bei diesem Erfolg und musste das Turnier als Sechste vorzeitig beenden.

Ganz oben auf dem Podest

Xenia Paul startete in der 49-Kilogramm-Klasse der weiblichen Jugend, hatte dort allerdings nur eine Gegnerin. Deshalb genügte ein Erfolg, um auf dem Siegerpodest ganz oben zu stehen.

In der Vereinswertung belegten die Viernheimerinnen mit nur vier Teilnehmerinnen am Ende einen hervorragenden fünften Platz und konnten einen glänzenden Pokal mit nach Hause bringen. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.12.2019