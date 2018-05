Anzeige

Viernheim.Fünf Ringerkids fuhren mit ihrem Trainer Thomas Paul zum diesjährigen Krabbe-Cup nach Sulzbach. Viele hatten an dem Tag den Weg nach Weinheim gefunden und so war das Turnier mit 103 Teilnehmern gut besucht.

Leider kämpfte Nils Gerber nicht mit Gegnern, sondern mit Unwohlsein und konnte so leider kein Match bestreiten. Besonders schade für ihn ist, dass nur die Ringer der E- bis C-Jugend in Weinheim teilnehmen dürfen und Nils im nächsten Jahr zu alt für den Cup ist. Das gleiche trifft ebenfalls auf Maurice Tandler zu, aber in diesem Jahr überzeugte er noch mit vier Siegen und belegte verdientermaßen den ersten Platz.

In der D-Jugend (Jahrgang 2007/08) vertraten Jason Church und Cassandra Sauer den SRC. Leider traten beide in die gleiche Gewichtsklasse an, so dass ein Match zwischen den beiden ausgetragen werden musste. Beide machten aber ihre Sache sehr gut. Jason belegte in der 39-Kilogramm-Klasse den dritten und Cassandra den vierten Platz.