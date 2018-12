SRC-Ringer unterliegen gegen Tennenbronn

viernheim.Die Athleten des Stemm- und Ringclubs (SRC) waren beim letzten Auswärtskampf der Saison wahrlich nicht vom Glück begünstigt. In der vollbesetzten Tennenbronner Sporthalle mussten sich die Südhessen den Hausherren mit 15:16 knapp geschlagen geben.

Finn Stromer hatte im Eingangskampf gegen Julian Götz alle Hände voll zu, denn bis zur Pause lag er mit 0:5 hinten. Danach kam er aber besser in den Kampf und konnte zwei Punkte aufholen. Ein weiterer Punkt mehr wollte ihm aber nicht mehr gelingen, und so gab er zwei Mannschaftszähler ab. Jakub Brylewski fand sich gegen Dimitar Kumchev plötzlich auf beiden Schultern wieder. Bis dahin hatte er den Kampf gemacht und Kumchev erfolgreich in die Defensive gedrängt.

Den ersten Sieg für den SRC Viernheim holte Mirko Hilkert gegen Eduard Jung, indem er diesen nach etwas mehr als drei Minuten überhöht von der Matte schickte.

Aufgabe nach 72 Sekunden

In der Klasse bis 98 Kilogramm musste Mohamed Rachid gegen Maximilian Mond bereits nach 72 Sekunden verletzungsbedingt aufgeben. Postwendend konnte aber Pascal Hilkert nach 2:17 Minuten gegen Daniel Hermann einen Überlegenheitssieg landen und so sein Team bis auf 8:10 zur Pause heran bringen.

In der Hälfte hatte es Matthias Schmidt mit Miroslav Geshev zu tun. Hier entwickelte sich der erwartet spannende Kampf, der letztendlich mit 5:1 für Geshev ausging. Shyukri Salimov Shyukriev konnte anschließend wieder auf Gleichstand stellen, indem er seinen Gegner Matteo Lehmann mit schönen Techniken 18:3 auspunktete und hierfür vier Punkte einheimste. Norman Balz hatte gegen den rustikal ringenden Jonas Schondelmaier alle Hände voll zu tun, um der Höchststrafe zu entgehen. Dies gelang ihm dann auch, dennoch gingen drei Punkte nach Tennenbronn. Im vorletzten Kampf kam es zu einem besonderen Duell.

Der in dieser Runde so bravourös ringende Florian Scheuer musste gegen den Lokalmatadoren und ehemaligen Deutschen Vizemeister Fabian Reiner antreten. Der Einheimische hatte in dieser Runde nur den Kampf gegen den Schriesheimer Puscasu verloren. Entsprechend entwickelte sich ein über weite Strecken offener Kampf auf Biegen und Brechen. Beim Stand von 5:5 kurz vor dem Ende musste der Viernheimer nochmals alles riskieren, weil sein Gegenüber den letzten Punkt eingefahren hatte, wurde hier aber gekontert. Das Resultat von 6:5 hatte allerdings keinen Einfluss auf den Mannschaftspunkt für Tennenbronn, der auch beim 5:5 dorthin gewandert wäre. Nun musste Sebastian Schmidt eine Vier holen, um wenigstens noch ein Unentschieden zu erreichen. Dies wäre ihm gegen Luca Lehmann auch fast geglückt. Am Ende gab es aber nur einen 8:0 Punktsieg, was dem SRC drei Zähler einbrachte und die Tennenbronner beim Endstand von 16:15 jubeln ließ.

Die zweite Viernheimer Mannschaft ist sicher froh, wenn die Runde vorüber ist. Auch in Eppelheim konnte das Team nicht vollständig antreten und so setzte es mit 10:25 eine weitere deutliche Niederlage. Lediglich Marcel Purschke, Sascha Niebler und Dominik Medelnick konnten ihre Kämpfe gewinnen.

