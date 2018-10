SRC setzt auf Fans

Viernheim.. Der KSV Tennenbronn, Tabellennachbar des Stemm- und Ringclubs (SRC) in der Ringer-Regionalliga, gastiert am Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr, in der Waldsporthalle. Beim letzten Heimkampf der Vorrunde geht es für beide Teams darum, Verfolger des Spitzentrios Reilingen, Schriesheim und Schorndorf zu bleiben.

In den Reihen der Gäste sind einige namhafte Athleten zu finden, so dass die Siegchancen für die Viernheimer fünfzig zu fünfzig stehen. Deshalb hoffen die SRC-Verantwortlichen wieder auf zahlreiche Zuschauer, die durch ihre lautstarke Unterstützung zum Zünglein an der Waage werden könnten.

Die arg gebeutelte zweite Ringer-Mannschaft des SRC Viernheim möchte gegen den ASV Eppelheim unbedingt ihren ersten Sieg einfahren. Kampfbeginn in der Waldsporthalle ist um 18.30 Uhr. Die Nachwuchssportler „SRC-Rebels“, die bisher eine gute Saison abgeliefert haben, wollen ab 17.30 Uhr auch gegen den hohen Favoriten aus Hemsbach ein Wörtchen mitreden und hoffen, wie die Aktiven-Teams, auf zahlreiche Unterstützung durch die Viernheimer Fans. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.10.2018