Viernheim.Bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften der B-Jugend-Ringer in Frankfurt/Oder vertrat Felix Michael die Farben des SRC Viernheim. Schon am ersten Abend, nach dem Wiegen und der Eröffnung, kam Felix gut ins Geschehen rein und landete einen überzeugenden Punktsieg. Am zweiten Wettkampftag konnte er seine Siegesserie zunächst fortsetzen und zwei weitere Punktsiege verzeichnen.

Erst zum Schluss der Poolkämpfe musste er gegen bekannte Gegner zwei Punktniederlagen hinnehmen. Der dritte Platz im Pool ermöglichte ihm immerhin noch am letzten Wettkampftag, um den fünften Platz von insgesamt 18 Teilnehmern zu ringen. Diese Chance nahm Felix wahr, landete einen klaren Punktsieg und schloss die Meisterschaften auf Rang fünf ab.

Beim Wettkampf konnte eine enorme Leistungssteigerung von Felix wahrgenommen werden. Wenn er diesen Ehrgeiz weiterhin verfolgt, wird ihn dies im nächsten Jahr zwangsläufig aufs Treppchen führen, was diesem talentierten Ringer nur zu gönnen wäre. red