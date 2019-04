SRC-Talent fährt nach Dortmund

Viernheim.Wenn am Wochenende die deutschen Ringer-Meisterschaften der B-Junioren ausgetragen werden, dann ist der Stemm- und Ringclub (SRC) Viernheim mit zwei Talenten vertreten. In Dortmund werden die Titelträger im freien Stil ermittelt, in Hösbach sind die Spezialisten in der griechisch-römischen Technik am Start.

Die beiden Viernheimer Nachwuchshoffnungen Nils Gerber und Maurice Tandler treten in der Altersklasse der Zwölfjährigen an und sind bereits ganz schön aufgeregt. Schließlich hat man sich auf dieser Ebene noch nie mit so einer starken Konkurrenz messen können.

Gerber bekommt es in der Gewichtsklasse bis 35 Kilogramm im freien Stil mit 19 weiteren Sportlern aus dem gesamten Bundesgebiet zu tun. Was am Ende dabei heraus kommt, muss abgewartet werden, gibt es doch bisher keine direkten Vergleiche – außer bei Turnieren.

Im griechisch-römischen Stil trifft Maurice Tandler in der Gewichtsklasse bis 44 Kilogramm gleich auf 23 Konkurrenten, die allesamt ebenfalls auf das Siegertreppchen möchten. An Gegnern mangelt es auch hier nicht. Trotzdem will der Viernheimer Nachwuchsringer um die begehrten Medaillen und Pokale mitkämpfen. JR

