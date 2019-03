SRC-Talente bei Deutschen Meisterschaften

Viernheim.Am kommenden Wochenende müssen die Anhänger des Stemm- und Ringclubs (SRC) doppelt die Daumen drücken. Mit Sebastian Schmidt und Julian Scheuer sind nämlich gleich zwei Talente bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren in Kirrlach (Freistil) und in Plauen (griechisch-römisch) am Start.

Die Freistilmeisterschaften finden quasi um die Ecke im nordbadischen Kirrlach statt. Hier wird Sebastian Schmidt, amtierender Deutscher Vizemeister der Junioren bis 74 Kilogramm, alles daran setzen, zumindest seinen Vizetitel aus dem Jahr 2018 zu verteidigen oder sogar noch zu toppen. Das ist allerdings kein Selbstläufer, denn 14 weitere Athleten aus dem gesamten Bundesgebiet wurden in dieser Gewichtsklasse gemeldet.

Eine deutlich weitere Anreise zu den Meisterschaften steht SRC-Neuzugang Julian Scheuer bevor. Er muss nach Plauen in Sachsen reisen, um sich dort mit der nationalen Konkurrenz zu messen. Als amtierender Dritter der Juniorenmeister bis 82 Kilogramm startet er diesmal eine Gewichtsklasse höher (bis 87 Kilogramm) und möchte auch dort bei der Medaillenvergabe ein gehöriges Wörtchen mitreden. Scheuer wird in der kommenden Saison für Viernheim auf die Matte gehen, startet bei Einzelmeisterschaften aber weiterhin für seinen Heimatverein, den RSC Laudenbach. JR

