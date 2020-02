SRC-Talente bejubeln Podestplätze

Viernheim.Bei den Landesmeisterschaften der badischen Ringerjugend im freien Stil war der Stemm- und Ringclub (SRC) mit 19 Talenten vertreten, nur bei der A-Jugend stellten die Südhessen keinen Starter. Trotzdem reichte es in Karlsruhe-Daxlanden zu insgesamt sieben Meistertiteln und am Ende in der Vereinswertung auch noch zum dritten Platz.

Ausrichter der diesjährigen Titelkämpfe war der KSV Östringen, der einmal mehr mit einer guten Organisation der Veranstaltung glänzen konnte. Insgesamt waren vier Matten ausgelegt, mit 222 Teilnehmern waren die Meisterschaften sehr gut besucht.

Für den Nachwuchs ab der B-Jugend ging es allerdings nicht nur um den Meisterschaftstitel, bei einer guten Platzierung war auch eine Einladung zum Lehrgang für die Deutschen Meisterschaft möglich. Entsprechend spannend verliefen die meisten Kämpfe, in denen viele Techniken gezeigt wurden.

Die jüngeren Starter wollten unbedingt einen Landesmeistertitel mit nach Hause nehmen und so konnte man schon in der E-, D- und C-Jugend (Jahrgang 2014 bis 2008) spannende und mitreisende Kämpfe beobachten.

Für den SRC Viernheim holten sich sieben Ringer einen Meistertitel. Ryan Wiegandt und Aril Malaj in der E-Jugend, Tyler Wiegandt in der D-Jugend, Halilja Azimov in der C-Jugend, Nils Gerber und Maurice Tandler in der B-Jugend sowie Mathias Schmidt bei den Männern.

Dreimal auf Rang zwei

Gute zweite Plätze belegten Roman Matkov (E-Jugend), Hamza Azimov (B-Jugend) und Sebastian Schmidt (Männer). Als Drittplatzierte schafften Romy Michael (D-Jugend), Lilli Böh und Jason Church (C-Jugend) sowie Deniz Mal (Männer) ebenfalls den Sprung auf das Treppchen. Ganz knapp an einer Medaille vorbei geschrammt sind Hanna Böh und Mohamed Masaldzhi (E-Jugend). Vierte wurden ebenfalls Matti Schietzold und Linus Zimmerman in (D-Jugend) sowie David Jung (B-Jugend). JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.02.2020