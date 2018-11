SRC unterliegt ersatzgeschwächt

Viernheim.Nachdem Regionalligist SRC Viernheim neben dem langzeitverletzten Nationalmannschaftsringer Horst Lehr am vergangenen Wochenende auch noch Jakub Brylewski ersetzen musste, waren die Aussichten auf einen Auswärtssieg weiter gesunken. Die Südhessen konnten die Ausfälle nicht kompensieren und unterlagen beim AV Sulgen mit 13:18.

Vorkampf knapp gewonnen

Schon im Vorkampf setzte sich das SRC-Team in der heimischen Waldsporthalle nur knapp mit 13:12 durch. In Sulgen fehlte der Pole Brylewski, was sich am Ende als entscheidend herausstellen sollte. Die Hausherren boten dagegen alles auf, was sich letztendlich im Erfolg ausdrückte. Nach der technisch überhöhten Niederlage von Finn Stromer, der sich gegen Shota Glonti immerhin fast fünf Minuten auf der Matte behaupten konnte, musste auch Rahman Bayram gegen Benjamin Lohrer mit 0:5 Punkten geschlagen die Matte verlassen. Hier machte sich das Fehlen von Brylewski bemerkbar, der einen unabkömmlichen Termin in seiner Heimat hatte.

In der 61-Kilo-Klasse heimste Mirko Hilkert die Punkte kampflos ein. Aber schon in der Gewichtsklasse bis 98 Kilo wurde wieder der alte Abstand hergestellt. Mohammed Rachid kam schnell gegen Andreas Miekeley in die Unterlage und wurde mehrmals bis zur technischen Unterlegenheit gedreht. Auch Pascal Hilkert war an diesem Tag gegen den starken Giorgi Davitaia machtlos und verlor etwas unter Wert mit 2:8. Beim Pausenstand von 12:4 für Sulgen war das Rennen, sollte kein Wunder mehr geschehen, bereits gelaufen.

Nach der Pause hatte Matthias Schmidt gegen Pascal Koch alle Hände voll zu tun. Dieser eng geführte Kampf wurde erst in der letzten Minute entschieden, als der SRCler beim 1:2-Rückstand alles riskierte. Dabei wurde er aber ausgekontert und verlor mit 1:5. Shyukri Salimov Shyukriev konnte durch einen Überlegenheitssieg gegen Marco Eckl auf 14:8 verkürzen. Die Schulterniederlage von Norman Balz gegen Valentin Baier machte die Aufholjagd aber zunichte, und bei Stand von 18:8 war der Kampf entschieden.

Ergebniskosmetik betreiben

Immerhin schafften es die Ringer noch Ergebniskosmetik zu betreiben. Florian Scheuer landete einen Überlegenheitssieg gegen Jannik Malz. Sebastian Schmidt ließ noch einen 1:0-Sieg gegen Fabio Herzog folgen, weshalb sich die Niederlage mit 13:18 in Grenzen hielt.

Auch die zweite SRC-Mannschaft musste reisen. Beim haushohen Favoriten Graben-Neudorf konnte man sich beim 12:28 noch achtbar aus der Affäre ziehen. Nur Felix Michael, Marco Schmitt und Dominik Medelnick gelang es ihre Kämpfe zu gewinnen. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018