SRC unterliegt im Derby knapp

Viernheim.Das Ringerderby gegen den KSV Schriesheim hielt, was sich Akteure, Verantwortliche und Zuschauer davon versprochen hatten. Die Stimmung in der SRC-Arena war hervorragend, aber am Ende jubelten die Gäste. Mit 16:13 holten sich die Bergsträßer bei den Viernheimern die Punkte. Trotzdem war man auf Seiten der Gastgeber nicht unzufrieden, hatte das junge Team gegen den Favoriten doch lange Zeit erfolgreich Gegenwehr geleistet.

Zu Beginn machte Finn Stromer gegen Denis Güvener eine gute Figur und hielt den Gegner auf Distanz. Nach einer Passivitätsanzeige musste er allerdings in die Unterlage und wurde dort dreimal gedreht. Trotzdem griff der SRCler weiterhin beherzt an und konnte beim Stand von 1:8 immerhin einen Mannschaftspunkt retten. Den Rückstand sollte Jakub Brylewski gegen Dzhambulat Ustaev wieder ausgleichen. Er machte lange den Kampf und führte bis kurz vor Ende mit 4:0. In der letzten Minute gelang dem Gästeringer aber mit einem Doppelbeinangriff eine Überraschungsaktion und erhielt hierfür eine Vier, was ihm den Sieg bescherte.

Früh ins Hintertreffen geraten

Dies passte nicht in das Konzept des SRC, denn nun lag man bereits mit 0:3 im Hintertreffen. Mirko Hilkert musste sich in der ungeliebten freien Stilart mit Marvin Rossi auseinandersetzen und hatte mehr Mühe, als ihm lieb war. Erst nach einem Rückstand fand Hilkert zu seinem Stil und beherrschte Rossi klar. Mehr als ein knapper Punktsieg sollte nicht herausspringen. Mohammed Rachid stand gegen Rene Jünger auf verlorenem Posten. Schnell hatte der Schriesheimer die nötigen Punkte für einen Überlegenheitssieg gesammelt. Damit erhöhte Schriesheim den Vorsprung auf 8:1. Diese Führung wollte Pascal Hilkert gegen Ceyhun Zaidov unbedingt verkürzen. Dies gelang auch durch zwei gekonnte Durchdreher in der Bodenlage. Allerdings verletzte sich Zaidov beim letzten Versuch so, dass er den Kampf nicht mehr fortführen konnte. Mit 5:8 ging es in die Pause.

Letzter Kampf entscheidet

Den Rückstand aufzuholen, war schwer, denn auch nach der Pause wartete Schriesheim mit einigen Hochkarätern auf. So musste Matthias Schmidt gleich im ersten Kampf gegen Rahmatullah Moradi antreten. Dass er ein Ausnahmekönner ist, blitzte immer wieder auf, was in einem 2:0-Punktsieg mündete. Auch Shyukri Salimov Shyukriev fand an diesem Abend seinen Meister. Zwar ging er gegen Shamil Ustaev mit 2:0 in Führung, dann war aber sein Pulver verschossen. Ustaev zeigte danach seine ganze Klasse und punktete sich zum technischen Überlegenheitssieg. Der in dieser Saison stabil ringende Florian Scheuer ließ die Viernheimer wieder hoffen. Gegen Jan Steffan war er stets Herr der Lage und sammelte Punkt um Punkt bis zur technischen Überlegenheit.

Im Kampf der beiden Routiniers Sascha Niebler und Kerim Ferchichi kam der SRC nach einem Schultersieg sogar bis auf einen Punkt an Schriesheim heran. Der letzte Kampf des Abends musste die Entscheidung bringen. Hier stand allerdings Sebastian Schmidt dem Dritten der Deutschen Meister Dawid Wolny gegenüber. Wolny hatte noch etwas gut zu machen, fiel er doch letzte Woche bei einer 9:0-Führung buchstäblich in letzter Minute aufs Kreuz. Entsprechend verlief der Kampf. Beide Kontrahenten belauerten sich fast sechs Minuten lang und warteten auf einen Fehler des Gegenübers. Hier war der Gästeringer etwas aktiver und konnte den Kampf letztendlich für sich entscheiden.

Nachwuchs siegt überlegen

In den Vorkämpfen konnten die SRC Rebels gegen die Schüler des AC Ziegelhausen einen unangefochtenen 36:12-Sieg erkämpfen. Hierbei waren Ryan Wiegandt, Tyler Wiegandt, Mohamed Masaldzhi, Nils Gerber, Cassandra Sauer, Jason Church, Maurice Tandler Nico Filiz und Felix Michael erfolgreich. Lediglich Matti Schietzold und Carmella Sibilla mussten die Überlegenheit ihrer Gegner anerkennen, eine Gewichtsklasse blieb unbesetzt.

Für die zweite Mannschaft gab es endlich ein Erfolgserlebnis. Zwar verlor man auf eigener Matte gegen Bruchsal mit 16:24, da die Gäste aber nur mit acht Mann angetreten waren, bescherte dies der SRC-Reserve einen 36:0-Sieg. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.11.2018