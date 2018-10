SRC verpasst Sensation knapp

Viernheim.Es war das erwartet spannende Derby, und die zahlreichen Besucher brauchten ihr Kommen nicht zubereuen. Im Spitzenkampf der Ringer-Regionalliga des Tabellenführers gegen den Tabellendritten bekamen die Zuschauer alles geboten, was die Anhänger dieser Sportart erfreut. Nach sechs von zehn Kämpfen sahen die Viernheimer schon wie der sichere Verlierer aus, boten in den restlichen vier Kämpfen aber noch einmal alles auf und verpassten die Sensation nur knapp. Am Ende waren die Reilinger froh, den 14:13-Sieg festgehalten zu haben.

Leistung lässt für Rückrunde hoffen

Dass Finn Stromer gegen den auf 57 Kilo abgespeckten Daniel Laier nichts bestellen konnte, war den SRC-Verantwortlichen klar. Dennoch machte der junge Viernheimer seine Sache gut und hielt lange dagegen. Letztendlich musste er aber die technische Überlegenheit von Laier anerkennen. Im Schwergewicht boten die Südhessen erstmals Jakub Brylewski auf. Obwohl stilartfremd, zeigte er eine bravouröse Leistung, machte dem Dritten der Deutschen Meisterschaft, Marc Bonert, das Leben schwer und hielt den Kampf bis zum Ende offen. Die 1:3-Niederlage ist als Erfolg zu werten und lässt für die Rückrunde hoffen.

Mirko Hilkert hatte mit Paul Rothausky einen Gegner, der schwer zu fassen war, da dieser sich immer wieder dem Kampf entzog. Dennoch war Hilkert stets Herr der Lage und siegte am Ende klar mit 6:0. Ihm wurden sogar vier Punkte gutgeschrieben, da Rothausky zu schwer war. Rahman Bayram hatte dann gegen den äußerst agilen Ali Shah Azimzada keine Chance. Der SRCler sah sich ständigen Beinangriffen und Durchdrehern ausgesetzt und musste nach etwas mehr als zwei Minuten den Kampf verloren geben. Im letzten Kampf vor der Pause standen sich mit Shyukri Salimov Shyukriev und Igor Chichioi zwei gleichwertige Gegner gegenüber. Bis zur Pause belauerten und neutralisierten sie sich. Dann konnte Shyukriev mit einem Konter eine 3:1-Führung vorlegen, die er aber bei einem Angriff von Chichioi verlor. Die weiteren Bemühungen des Viernheimers liefen ins Leere, so dass der Kampf mit 0:1 an Reilingen ging, das zur Pause mit 10:4 vorne lag.

Starke zweite Hälfte

Im zweiten Teil musste Sascha Niebler für Sven Rauch ran. Stilartfremd hatte er gegen den starken Evgenij Titovski keine Chance. Zwar ging er mit 2:0 in Führung, dann marschierte aber nur noch Titovski und drehte Niebler ein ums andere Mal durch. Kurz vor der vierten Minute war dieser ungleiche Kampf beendet. Beim Stand von 4:14 gab nun keiner mehr einen Pfifferling auf Viernheim. Aber bereits im nächsten Kampf zeigte sich, dass sich die Mannschaft nicht aufgibt. Pascal Hilkert war gegen den äußerst ruppigen Robin Laier stets Herr der Lage, musste aber auf der Hut sein, um sich keinen Konter einzufangen. Am Ende stand aber ein 2:1-Sieg. Matthias Schmidt zeigte gegen Thilo Dicker Freistilringen vom Feinsten. Anfangs hielt der Reilinger noch dagegen, entzog sich mit zunehmender Dauer immer mehr den Aktionen. Die 0:9-Niederlage konnte er aber nicht verhindern.

Beim Stand von 14:8 für Reilingen legte Sebastian Schmidt gegen Kevin Schellin nach. Nach drei Minuten führte er mit 6:0. Auch in der zweiten Hälfte konnte er sein Punktekonto erweitern. Mit viel Geschick verhinderte Schellin das vorzeitige Aus. Vor dem letzten Kampf stand es nur noch 14:11. Jetzt musste Florian Scheuer gegen Christian Schöfer ran. Scheuer zeigte sein ganzes Kämpferherz und ließ Schöfer nicht zur Entfaltung kommen. Es reichte aber nur zu einem 4:1-Punktsieg, was die Reilinger in einen Freudentaumel ausbrechen ließ.

SVG Nieder-Liebersbach – SRC II

Die erneut stark ersatzgeschwächte zweite Mannschaft musste in Nieder-Liebersbach mit 12:26 eine weitere Niederlage quittieren und wartet immer noch auf den ersten Saisonsieg. Lediglich Norman Balz, Marco Schmitt und Samet Kocbay konnten ihre Kämpfe gewinnen. Erwähnenswert ist noch die knappe Punktniederlage von Felix Michael gegen Philipp Kraft. Alle anderen mussten vorzeitig von der Matte. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.10.2018