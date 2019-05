St. HiMi vorerst ohne Pfarrer

Viernheim.Erhard Schmitt, der seit Februar dieses Jahres als Pfarradministrator die Pfarrei St. Hildegard-St. Michael leitete, hat sein Amt zumindest vorerst aufgegeben. Wie Gottesdienstbesucher berichteten, hatte er während seiner Predigt in der Hildegardkirche am vergangenen Sonntag angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit zu nehmen.

Jürgen Gutperle, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats von St. HiMi bestätigte diese Auszeit auf Anfrage des „Südhessen Morgen“. Derzeit nehme Schmitt keine Aufgaben mehr in der Pfarrei wahr. Der Priester sei krankgeschrieben. Wie lange die Auszeit dauere, sei noch nicht abzusehen. Die Verantwortlichen des Bistums Mainz seien informiert. Für die Gottesdienste an diesem Wochenende sei mit den Priestern Heinz-Jürgen Förg und Michael Tomaszewski Ersatz gefunden worden, so Gutperle. Wie es danach weitergehe, sei aber unklar. Weitere Vertretungen müssten noch organisiert werden.

Schmitt war am Freitag für den „Südhessen Morgen“ nicht zu erreichen. Nach Angaben von Gottesdienstbesuchern hatte er jedoch in der Predigt gesagt, dass ihm seine Ärzte dringend davon abgeraten hätten, wie bisher weiterzumachen.

Schmitt war im Februar 2018 als Pfarrvikar nach Viernheim gewechselt. Davor war er rund zehn Jahre lang Pfarrer in der Lampertheimer Pfarrei Mariä Verkündigung gewesen.

Schon dort zwang ihn jedoch 2017 eine Erkrankung zu einer mehrmonatigen Pause. Während dieser Zeit vertrat ihn der Viernheimer Pfarrer Angelo Stipinovich, den Schmitt schon aus Studienzeiten kannte.

An seiner neuen Stelle in der Viernheimer Pfarrei St. HiMi, die von Stipinovich geleitet wurde, wollte Schmitt anschließend eigentlich vor allem seelsorgerisch tätig sein. Im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ sagte er bei seinem Amtsantritt 2018: „Die Hauptverantwortung einer Pfarrei kann ich nicht mehr übernehmen. Die Verwaltungssachen sind nicht meins.“ Als Pfarrvikar sollte er Stipinovich daher ursprünglich nur unterstützen.

Auf eigenen Wunsch

Anfang 2019 verließ jedoch Stipinovich auf eigenen Wunsch Viernheim, um eine neue Aufgabe in Namibia zu übernehmen. Er engagiert sich in einer Stiftung, die dort unter anderem mehrere Kindergärten und ein Waisenhaus unterhält. In der Folge wurde Schmitt Pfarradministrator von St. HiMi und musste damit doch wieder die Hauptverantwortung für eine Pfarrei übernehmen.

Welche Auswirkungen Schmitts Ausscheiden mittelfristig auf die Situation der beiden Viernheimer Pfarreien haben wird, ist laut Pfarrgemeinderatsvorsitzendem Gutperle noch nicht abzusehen.

Langfristig sei in dem Plan „Pastoraler Weg“, mit dem die Strukturen des Bistums Mainz neu geregelt werden sollen, sowieso vorgesehen, das gesamte Dekanat Bergstraße-West, zu dem etwa auch Bürstadt und Lampertheim gehören, nur noch in zwei Pfarreien zu unterteilen.

Die Pressestelle des Bistums Mainz gab auf Anfrage des „Südhessen Morgen“ keine Stellungnahme zu Schmitts Ausscheiden ab.

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.05.2019