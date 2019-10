Stadt befragt 1515 Bürger

Die Teilnahme an der Umfrage ist bis Freitag, 1. November, möglich. © Pixabay

Viernheim.Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Gleichstellungsbüros (ehemals Frauenbüro) im kommenden Jahr startet die Verwaltung eine Umfrage in der Bevölkerung. Es geht unter anderem um Themen wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Migration und Integration, städtische Angebote wie etwa das Frauentaxi sowie Informationsveranstaltungen für Jugendliche. Außerdem werden Fragen zu Ehrenamt und Karrierechancen gestellt. Insgesamt umfasst die Umfrage 13 Themenkomplexe.

Wie die städtische Presse- und Informationsstelle mitteilt, wurden am Dienstag 850 per Zufallsgenerator ausgewählte Bürgerinnen und Bürger sowie 665 der so genannten Panelisten angeschrieben, die sich grundsätzlich bereit erklärt haben, an Befragungen dieser Art teilzunehmen. Bürgermeister Matthias Baaß betont jedoch, „dass sich auch alle interessierten Viernheimer an der Umfrage beteiligen können, die nicht per Zufallsgenerator ausgewählt wurden“. Die Abgabefrist endet am Freitag, 1. November.

Anonymität gewährleistet

Der Fragebogen liegt im Rathaus in Papierform aus und kann nach dem ausfüllen in die dortige Sammelbox eingeworfen werden. Aber auch online unter buergerpanel.viernheim.de ist eine Teilnahme an der Umfrage möglich. In beiden Fällen sei sichergestellt, dass nicht nachvollzogen werden kann, wer welchen Fragebogen abgegeben hat, heißt es in der Mitteilung weiter.

Für weitere Informationen oder Rückfragen steht Philipp Haas telefonisch unter 06204/98 83 20 oder per E-Mail an phaas@viernheim.de zur Verfügung. cao

Info: Fragebogen, Auswertung unter buergerpanel.viernheim.de

