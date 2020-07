Stadt bietet Bauplätze an

Viernheim.Bewerbungen für Grundstücke im Baugebiet Bannholzgraben II sind ab sofort möglich. Bewerbungsfrist ist der 15. September. Darauf weist die Verwaltung in einer Mitteilung hin. Mit der Erschließung des Baugebietes soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Die Stadt bietet 33 Reihenhausbauplätze, 22 Bauplätze für Doppelhaushälften, 15 Bauplätze für freistehende Wohnhäuser und neun Grundstücke für Mehrfamilienhäuser zum Kauf an. Rund 900 Interessenten haben sich bereits registrieren lassen. Sie müssen sich nicht mehr separat melden, sondern erhalten die Unterlagen per E-Mail. Für die Reihenhauszeilen sind unterschiedliche Modelle denkbar, von der Vergabe an „Selbstbauer“ bis zur Vergabe an Bauträger, die sich auch melden können. Die erste Runde soll im vierten Quartal 2020 sein. Auskünfte zu Bewerbungsgrundlagen, Nachweisen und dem Vergabeverfahren erteilt das Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt unter 06204/ 98 82 60 oder 06204/98 82 86. red

