Stadt braucht Sponsoren für Lebensretter

Die Defibrillatoren sind nach dem Einschalten selbsterklärend: Entweder per Sprachausgabe oder per Monitor gibt das Gerät dem Benutzer Anweisungen, was er zu tun hat.

Es fordert den Benutzer auf, die Klebeelektroden am Patienten anzubringen. Dann misst es selbstständig die Herzströme, wertet aus, ob ein Kammerflimmern vorliegt, und zeigt, ob ein Elektroschock nötig ist – dementsprechend gibt es Anweisungen.

Zum Zeitpunkt des Elektroschocks über einen Knopfdruck darf keine Person den Patienten berühren. JR