Stadt dankt per Video

Viernheim.„Das Ehrenamt ist eine der wichtigsten Stützen unserer Gesellschaft. Das ist Grund genug, dieses sehr vielfältige Ehrenamt in Viernheim anzuerkennen und zu würdigen.“ So heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. In Corona-freien Zeiten spricht die Stadt diesen Dank unter anderem mit einer Anerkennungsveranstaltung im November aus, zu der über 600 Ehrenamtliche Helfer aus den verschiedensten Vereinen und Institutionen ins Bürgerhaus eingeladen werden. Dieses Jahr musste dieser Anerkennungsabend abgesagt werden.

Trotzdem möchte die Stadt Viernheim auch und gerade in diesem Jahr ihren Dank gegenüber den vielen Menschen, die Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen, zum Ausdruck bringen – und zwar mit einem musikalischen Video. Das Video ist auf der Grundlage des Liedes „The Lion sleeps tonight“ (Der Löwe schläft heute Nacht) aus dem Musical „Der König der Löwen“ entstanden. Verschiedene Vertreter der Stadt sagen singend Danke. Bürgermeister Matthias Baaß, einer der Sänger, sagt augenzwinkernd über das Video: „Den Mitwirkenden ist teilweise bis in die Haarspitzen anzumerken, dass sie ihr Bestes auf dem für sie meist ungewohnten Feld des Gesangs geben. Aber der Wille zählt und die Botschaft ist klar: Danke für das Ehrenamt in Viernheim!“

Das Video kann ab sofort über die Homepage der Stadt Viernheim unter viernheim.de oder über den offiziellen Youtube-Channel der Stadt unter youtube.com/stadtviernheim angeschaut werden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 07.12.2020