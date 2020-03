Stadt geht verstärkt gegen Raser vor

Viernheim.Die Stadt Viernheim bekommt für einige Monate einen sogenannten „Blitz-Trailer“. An insgesamt 18 innerstädtischen Standorten wird das Gerät ab Montag, 16. März, stehen und rund um die Uhr den Verkehr überwachen. Das teilt die städtische Presse- und Informationsstelle mit.

Die Standorte seien von der Polizeiakademie Wiesbaden begutachtet und genehmigt worden. Ziel sei es, an den ausgewählten Stellen Unfälle zu vermeiden und Gesundheitsbeeinträchtigungen für die Bevölkerung, insbesondere durch Lärm, zu reduzieren. „Etliche Beschwerden aus der Bevölkerung über Lärm durch Raser, insbesondere spätabends und in der Nacht, haben mich veranlasst, einen solchen Trailer für einige Monate anzumieten und an verschiedenen Standorten einsetzen zu lassen“, erklärt Erster Stadtrat Bastian Kempf.

Testphase dauert drei Monate

Nach der dreimonatigen Testphase werde die Stadt Viernheim entscheiden, ob die Technik weiterhin zum Einsatz komme, so der zuständige Ordnungsdezernent. Die Einsatzorte würden jeweils öffentlich bekanntgemacht. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.03.2020