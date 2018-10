Stadt kann fünf neue Wohneinheiten anmieten

Viernheim.Die Anzahl der Wohnungen im Projekt „Vermiete doch an die Stadt“ könnte sich künftig um fünf weitere Einheiten erhöhen. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte zu, dass die Stadt Viernheim in der Kettelerstraße 10 fünf Wohneinheiten anmietet – eine Prüfung der Wohnungen nach deren Fertigstellung vorausgesetzt.

Der Eigentümer des Gebäudes hat es entkernt und erstellt dort derzeit fünf Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von 371 Quadratmetern. Diese fünf Wohnungen wurden der Stadtverwaltung für das Projekt „Vermiete doch an die Stadt“ angeboten. Bei bislang 45 angemieteten Wohnungen hatte die Verwaltung ohne Beschluss der Stadtverordneten die Mietverträge mit den Eigentümern abgeschlossen. Weil die Jahresmiete für alle fünf Wohnungen in der Kettelerstraße 10, bei einem veranschlagten Mietzins von 8,50 Euro pro Quadratmeter, in Summe 37 842,00 Euro beträgt, wurde diesmal der Fachausschuss hinzugezogen. Die Stadt könnte die angemieteten Wohnungen an Wohnungssuchende vermitteln, für die das Jobcenter die Kosten der Unterkunft übernimmt.

Mietzins hinterfragt

Dabei wird der angesetzte Mietzins aber nicht in voller Höhe erreicht, aus den zu erwarteten Einnahmen aus der Untervermietung ergibt sich eine leichte Unterdeckung. Die Lokalpolitiker hinterfragten daher den vorgegebenen Quadratmeterpreis. „Es wird kein Mietvertrag geschlossen, ohne dass von der Verwaltung geprüft wird, ob der Mietpreis für das betreffende Objekt auch gerechtfertigt ist“, betonte Bürgermeister Matthias Baaß (SPD), dass man sich vor Vertragsabschluss ein Bild vom Zustand jeder Wohneinheit macht. Die Stadtverordneten stimmten der Anmietung durch die Kommune für das Projekt zu – vorbehaltlich einer Prüfung der Angemessenheit des Mietzinses durch die Verwaltung. su

