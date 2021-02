Stadt lässt Bäume roden

Viernheim.Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes Bannholzgraben II lässt die Stadt ab Montag, 15. Februar, Bäume an der Einmündung der Dina-Weißmann-Allee in die Schwester-Paterna-Allee roden. Darauf weist das Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung in einer Pressemitteilung hin. Hintergrund ist, dass die Schwester-Paterna-Allee an der Stelle rund sieben Meter nach Osten verlegt wird. So soll ein größerer Abstand zwischen der künftigen Haupterschließungsstraße des Baugebiets und dem Zugang zur evangelischen Kindertagesstätte Gänseblümchen geschaffen werden.

Etwaige Gefahren durch den zunehmenden Verkehr sollen durch eine neue Zufahrt zu der Betreuungseinrichtung vermieden werden. Im Zuge der Arbeiten muss ein großer Teil der an der Stelle stehenden Bäume gefällt werden. Diese werden nach Angaben der Stadtverwaltung jedoch im neuen Gestaltungskonzept durch andere Pflanzen ersetzt. In das Konzept integriert wird auch die an der Stelle gelegene Versickerungsanlage, die im Zuge der Bauarbeiten umgestaltet werden muss. Die gefällten Bäume sollen laut Stadt bei der Gestaltung öffentlicher Grünanlagen wiederverwendet werden.

Neues Baugebiet

Die Arbeiten an der genannten Einmündung sind nicht die einzigen Änderungen am südlichen Abschnitt der Schwester-Paterna-Allee, die im Zusammenhang mit dem neuen Baugebiet stehen. Vor wenigen Tagen wurde bereits ein elektrisch versenkbarer Poller am Übergang zur Gebrüder-Grimm-Allee in Betrieb genommen (wir berichteten). Der entsprechende Abschnitt ist seither für den normalen Durchgangsverkehr nicht mehr nutzbar, die Zufahrt zur Kindertagesstätte Gänseblümchen somit nur noch von Norden her möglich. red/fhm

