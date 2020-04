Stadt möchte Vereinen helfen

Viernheim.Die Ausbreitung des Coronavirus stellt auch die Vereine vor ungewohnte Herausforderungen. Um sich ein Bild von der Situation zu verschaffen, bittet die Stadtverwaltung die Verantwortlichen, das Kultur- und Sportamt über ihre Probleme zu informieren. „Um über mögliche Unterstützungsmaßnahmen beraten zu können ist es wichtig, zu erfahren, ob es bedrohliche wirtschaftliche Situationen gibt oder ob sich perspektivisch solche entwickeln könnten“, erklärt Amtsleiter Stephan Schneider in einer Pressemitteilung. So seien etwa viele Veranstaltungen, mit deren Einnahmen fest gerechnet wurde, abgesagt worden. Mitgliedsbeiträge, Spenden- oder Eintrittsgelder blieben aus. Dabei sei die Situation bei allen derzeit 223 Vereinen, Verbänden Organisationen und Institutionen in Viernheim unterschiedlich. Die jeweiligen Verantwortlichen können sich deshalb noch bis Sonntag, 19. April, per E-Mail an cgallion@viernheim.de wenden. red

