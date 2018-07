Stadt reagiert auf Proteste von Eltern

Anzeige

Viernheim.Eine geänderte Fassung der Kita-Gebühren wird die Verwaltung den Stadtverordneten am kommenden Montag, 30. Juli, vorlegen. Ziel ist es, die finanzielle Mehrbelastung, die die ab 1. August vorgesehene Satzung bei etlichen Familien verursacht hätte, zu verhindern. Stadtspitze und Politik hatten für den Beschluss vom Mai erhebliche Kritik von Elternseite einstecken müssen. Daraufhin setzten sich CDU, UBV, FDP und Grüne für die Sondersitzung ein. Sie beginnt um 19 Uhr im Ratssaal (wir berichteten).

Die zunächst verabschiedete Regelung hätte insbesondere Eltern benachteiligt, die mehrere Formen der Ganztagsbetreuung parallel in Anspruch nehmen. Bei drei Kindern wären beispielsweise Zusatzkosten von bis zu 200 Euro pro Monat möglich gewesen. Grund für die Mehrbelastung: Die Geschwisterermäßigung – die in Viernheim bis heute angebotsübergreifend gilt – sollte in großen Teilen wegfallen. Unter anderem das will die Stadt mit ihrer neuen Variante rückgängig machen.

Vorgeschlagene Satzung Nach dem Beschluss des Landtags ist der Regelplatz für bis zu sechs Stunden ab 1. August beitragsfrei. Die Regelung gilt für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt. Der Tagesplatz kostet beim ersten Kind für eine Betreuungszeit von 7,5 Stunden 33,90 Euro pro Monat. Für 9 Stunden werden 67,80 Euro, für 9,5 Stunden 79,10 Euro und für 10 Stunden 90,40 Euro fällig. Die Gebühr für 7,5 Stunden Betreuung in der Krippe beträgt beim ersten Kind 224 Euro, bei 9 Stunden sind es 268 Euro. Der Hort kostet 170 Euro für bis zu zehn Betreuungsstunden. Für das zweitälteste Kind einer Familie gibt es unabhängig der Betreuungsform eine Ermäßigung von 50 Prozent. Für das dritte Kind werden 25 Prozent berechnet. Das vierte ist generell beitragsfrei. Das dritte Kindergartenjahr ist wieder beitragsfrei. Dies gilt unabhängig von der Betreuungsdauer und der Anzahl der Geschwister, die eine Einrichtung besuchen. Eltern mit geringen Einkommen können beim Jugendamt des Kreises Bergstraße die Übernahme der Gebühr beantragen. wk

Nach einem Beschluss des Hessischen Landtags ist der Regelplatz für bis zu sechs Betreuungsstunden ab dem kommenden Monat beitragsfrei. Die Stadt erhält dafür die entsprechenden Zuweisungen aus Wiesbaden. Daran ändert sich selbstverständlich nichts. Für Tagesplätze, die zwischen 7,5 und 10 Stunden Betreuungszeit variieren, schlägt die Stadt – im Gegensatz zur alten Fassung – nun doch eine Ermäßigung vor. Für das zweitälteste Kind werden demnach 50 Prozent, für das drittälteste 25 Prozent berechnet. Das Gleiche gilt laut dem Konzept weiterhin für die Krippe – ob 7,5 oder 9 Stunden – sowie den Hort, der 10 Betreuungsstunden einschließt. Für das vierte Kind soll künftig generell kein Beitrag erhoben werden.