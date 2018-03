Stadt sagt Schlaglöchern den Kampf an

Anzeige

Abstand genommen hat der Erste Stadtrat dagegen von dem Blow-Patcher-Verfahren, das in Viernheim über einen langen Zeitraum genutzt wurde. Das Blow-Patching sei geeignet für die Sanierung von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen oder Schäden an Fahrbahnrändern. Allerdings habe die Methode oft „Schlangenlinien“ und „Hubbel“ zur Folge, die das Fahrvergnügen teils erheblich einschränkten. „Ich habe festgestellt, dass über viele Jahre hinweg so mancher Straßenabschnitt mehrfach ,über-patcht’ worden ist, was dem Gesamtzustand des Straßenabschnitts nicht unbedingt zuträglich war“, sagt Jens Bolze. „Der sich stetig wiederholende Einsatz des Blow-Patchers auch für ungeeignete Schadensituationen musste daher aus meiner Sicht ein Ende finden.“

In Teilen erneuert werden soll in diesem Jahr die Deckschicht in der Kreuz- und Saarlandstraße, Am Königsacker, in der Wiesenstraße sowie im Neuen Weg. Ein so genannter Risseverguss ist bei den speziellen Schadensbildern in der Rathaus- und der Heidelberger Straße vorgesehen. Außerdem will die Stadt die Zufahrtsstraße zur Deponie auf Vordermann bringen. Im Blick hat die Verwaltung auch die Gehwege. 150 000 Euro stehen bis 2021 pro Jahr im Haushalt bereit, um Lücken zu schließen und größere Abschnitte zu sanieren.

Bolze sieht Investitionsstaus

Baudezernent Bolze sieht deutschlandweit „heftige Investitionsstaus“ bei der kommunalen Infrastruktur – im Straßennetz, im Kanalnetz und bei zahlreichen Gebäuden. Grund sei die oft schlechte Finanzausstattung der Kommunen. Eine Rolle spiele aber auch, dass die Politik häufig „schönere, ansehnlichere und vermeintlich wirkungsvollere Notwendigkeiten“ unterstütze. Viernheim hingegen mache sich nun auf den Weg, betont der Erste Stadtrat: „Wir bauen den Investitionsstau bei der so wichtigen Infrastruktur unserer Stadt peu à peu ab.“

